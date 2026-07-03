Cristiano Ronaldo retirement : मेरा फोकस अभी सिर्फ विश्व कप पर : रोनाल्डो

रिटायरमेंट की अफवाहों को लेकर पुर्तगाल के खिलाड़ी ने तोड़ी चुप्पी

Cristiano Ronaldo retirement (आज समाज), खेल डेस्क : फीफा विश्व कप 2026 शुरू होने पर आलोचकों ने पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो (41) पर बढ़ती उम्र को लेकर तंज कसा था। जिसका जवाब न केवल रोनाल्डो ने अपने खेल से दिया बल्कि उन्होंने यह भी साफ कर दिया की उनका फोकस अभी सिर्फ फीफा विश्व कप पर है।

ज्ञात रहे कि पुर्तगाल की जीत में रोनाल्डो अहम भूमिका निभा रहे हैं। अपनी रिटायरमेंट की अफवाहों के बीच रोनाल्डो ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनका फोकस फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप में अपने देश को खिताबी जीत दिलाने पर है। रोनाल्डो ने यह बात पुर्तगाल की क्रोएशिया पर 2-1 की रोमांचक जीत के बाद कही है। रोनाल्डो ने कहा कि वर्ल्ड कप अपने अहम पड़ाव पर है और इस दौरान उनकी रिटायरमेंट की बात करना सही नहीं होगा।

इस बयान के बाद उठी की रिटायरमेंट की अटकलें

दरअसल, रोनाल्डो की बहन कातिया एवेइरो ने हाल ही में कहा था कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप उनके भाई का राष्ट्रीय टीम के साथ ‘लास्ट डांस’ हो सकता है। इसके बाद उनके संन्यास को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। हालांकि, क्रोएशिया के खिलाफ मैच के बाद जब रोनाल्डो से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने न तो इन दावों को पूरी तरह खारिज किया और न ही पुष्टि की।

रोनाल्डो ने कहा कि अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। टूर्नामेंट जीतने या हारने के बाद मेरे पास इस बारे में बात करने का समय होगा। मैं अपने परिवार से चर्चा करूंगा और फिर सबसे सही फैसला लूंगा। उन्होंने आगे कहा- अब मैं पहले की तरह भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता। हर निर्णय शांति से लिया जाता है। इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी वर्तमान का आनंद लेना और राष्ट्रीय टीम की मदद करना है।

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