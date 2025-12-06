Delhi Airport viral Video, (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानों में भारी देरी और अफरातफरी भरे माहौल के बीच एक पिता द्वारा अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड की गुहार लगाते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोते, चिल्लाते हुए स्टाफ से मदद मांगता नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी बेटी का खून बह रहा था, जिससे एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी और एयरलाइन की अव्यवस्था की गंभीर समस्या सामने आई है।

एयरलाइन की कड़ी आलोचना

पिता की बेबसी और स्टाफ के असहाय रवैये ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया और एयरलाइन की कड़ी आलोचना हुई, जिससे यात्रियों को हो रही परेशानी और सम्मानजनक व्यवहार के अधिकार पर सवाल खड़े हो गए।

बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट, इंडिगो की उड़ानों में देरी के दौरान सैकड़ों यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई थीं, इसी बीच के बेबस पिता बार–बार हाथ जोड़कर कर्मचारियों से अपनी असहज बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगता रहा, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई।

फ्लाइट रद्द : सिस्टम ठप पड़ गया था और स्टाफ पर भारी दबाव

एयरपोर्ट की चमक–दमक और हाई-टेक सुविधाओं के बीच इस छोटी-सी इमरजेंसी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि फ्लाइट रद्द होने की वजह से सिस्टम ठप पड़ गया था और स्टाफ पर भारी दबाव साफ दिखाई दे रहा था,इसी बीच एक पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा था, क्योंकि उसकी बेटी को पीरियड्स के दौरान खून बह रहा था। उल्लेखनीय है कि अचानक फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी के कारण यात्री परेशान थे, इसी बीच एक पिता वहां इंडिगो स्टाफ से कहता रहा, “सिस्टर, मेरी बेटी को सैनिटरी पैड चाहिए, नीचे से ब्लड गिर रहा है,” और मदद की गुहार लगाता रहा।

एयरलाइन की अव्यवस्था और यात्रियों के प्रति संवेदनशीलता की कमी पर गुस्सा

स्टाफ ने कहा कि वे मदद नहीं कर सकते, जिससे पिता और गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने एयरलाइन की अव्यवस्था और यात्रियों के प्रति संवेदनशीलता की कमी पर गुस्सा जाहिर किया। कई यूजर्स ने इसे “शर्मनाक” तो किसी ने “दिल दहला देने वाला” बताया, और कहा कि एक व्यक्ति को अपनी बेटी के सम्मान के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए.कुछ लोगों ने एयरलाइन को यात्रियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

