Mustafizur Controversy: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर करने पर बांग्लादेश नाराज

Mustafizur Rahman Controversy, (आज समाज), नई दिल्ली/ढाका: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने पर विवाद गहराता जा रहा है। बीसीसीआई के फैसले से नाराज बांग्लादेश के रुख से अब लग रहा है कि पड़ोसी देश टी20 विश्व कप भारत के बजाय कहीं और खेल सकता है।

बांग्लादेश खेल मंत्रालय का बीसीबी को निर्देश

बांग्लादेश खेल मंत्रालय (Bangladesh Sports Ministry) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को टी20 विश्व कप के अपने लीग मैच भारत के स्थान पर श्रीलंका में खेलने की मांग करने को कहा है। पड़ोसी देश सुरक्षा का बहाना बनाकर यह बात कह रहा है। बांग्लादेश खेल मंत्रालय ने कहा है कि मुस्तफिजुर रहनमान को बाहर करने के बाद भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है।

केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ में खरीदा है

बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिए थे कि वह मुस्तफिजुर को रिलीज कर दें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस निर्देश के कुछ ही देर बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया था। बता दें कि केकेआर ने पिछले महीने मिनी नीलामी में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था।

बीसीबी अध्यक्ष ने बुलाई आपात बैठक

बीसीबी (Bangladesh Cricket Board) अध्यक्ष व बांग्लादेश के पूर्व कप्तान अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने उक्त घटनाक्रम के बाद हुई बोर्ड की आपात बैठक बुलाई। इस दौरान बैठक में बीसीबी की ओर से किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी करने से परहेज रखा गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार (Bangladesh interim government) के खेल मंत्री (Sports Minister) आसिफ नजरुल (Asif Nazrul) ने हालांकि बताया कि उन्होंने बोर्ड को जय शाह के नेतृत्व वाली आईसीसी से बांग्लादेश के 4 लीग मैच श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग करने को कहा है। बता दें कि बांग्लादेश को 4 लीग मैच में से 3 कोलकाता व एक मुंबई में खेलना है।

ये भी पढ़ें : Bangladesh News: भारत को लेकर हमेशा टकराव वाला रहा खालिदा जिया का रुख