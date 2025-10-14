मदीना में Premanand Maharaj के लिए मुस्लिम युवक ने मांगी दुआ, अब सूफियान इलाहाबादी को मिल रही जान से मारने की धमकियां

Premanand Maharaj: दुनिया भर के भक्त वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इनमें प्रयागराज के एक मुस्लिम युवक सूफ़ियान इलाहाबादी भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना में संत के लिए भावभीनी प्रार्थना की थी। हालाँकि, उनके इस नेक काम ने अब विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि कथित तौर पर सूफ़ियान को एक हिंदू संत के लिए प्रार्थना करने पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से धमकियाँ मिल रही हैं।

मदीना में प्रेमानंद महाराज के लिए प्रार्थना की

वर्तमान में मदीना में कार्यरत सूफ़ियान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के प्रतापपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से प्रेमानंद महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित हैं और अक्सर उनके आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं। जब उन्हें ऑनलाइन पता चला कि महाराज जी अस्वस्थ हैं, तो सूफ़ियान ने इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक पर उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया।

उन्होंने अपने फ़ोन पर प्रेमानंद महाराज की तस्वीर भी लगाई और हरम शरीफ़ में ज़ियारत के दौरान उनके स्वस्थ होने की सच्चे मन से दुआ की। सूफ़ियान ने अपने अब वायरल हो रहे वीडियो में कहा, “प्रेमानंद महाराज भारत के एक महान इंसान हैं। अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत प्रदान करे।”

धमकियों के बावजूद अडिग

X (ट्विटर) और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो के प्रसारित होने के बाद, सूफ़ियान को कुछ लोगों से उनके कृत्य पर आपत्ति जताते हुए धमकी भरे संदेश मिलने लगे। फिर भी, वह अडिग रहे।

दबाव के बावजूद, उन्होंने शांति और सद्भाव के अपने संदेश पर कायम रहते हुए अपना वीडियो हटाने से इनकार कर दिया। भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब (सांप्रदायिक एकता की भावना) का प्रचार करते हुए, सूफ़ियान ने कहा, “किसी व्यक्ति की पहचान उसके तिलक या टोपी से नहीं होनी चाहिए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, असली बात एक अच्छा इंसान होना है।”

उन्होंने प्रेमानंद महाराज को एक सच्चे संत के रूप में वर्णित किया जो हमेशा अच्छाई और सादगी की बात करते हैं। “मैं महाराज जी के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हूं,” सूफियान ने साहसपूर्वक घोषणा की, तथा प्रेम, मानवता और अंतरधार्मिक सद्भाव के लिए अपने रुख की पुष्टि की।