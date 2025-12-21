Elon Musk Net Worth Update: पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की जीडीपी से ज्यादा हुई मस्क की संपत्ति

4 दिन में नेटवर्थ में हुई, 150 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी, कुल संपत्ति 750 बिलियन डॉलर

Elon Musk Net Worth Update, (आज समाज), नई दिल्ली: 4 दिन के अंदर इलॉन मस्क की संपत्ति में 150 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। अब इलॉन मस्क की संपत्ति 750 बिलियन डॉलर (67.18 लाख करोड़ रुपए) पार कर गई है। यानी की इलॉन मस्क कुल संपत्ति पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की जीडीपी से भी ज्यादा है। इन तीनों देशों की कुल जीडीपी करीब 555 बिलियन डॉलर है।

यह आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने मस्क

मस्क नेटवर्थ का यह आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। इससे पहले 16 दिसंबर को मस्क की संपत्ति 600 बिलियन (डॉलर 54 लाख करोड़ रुपए) पर पहुंची थी। उनकी संपत्ति में यह बढ़ोतरी डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आई, जिसने मस्क का 56 बिलियन डॉलर का टेस्ला पे पैकेज बढ़कर 139 बिलियन डॉलर हो गया।

भारत के टॉप 40 सबसे अमीरों की कुल वेल्थ के बराबर मस्क की नेटवर्थ

फोर्ब्स बिलियनेयर्स इंडेक्स में मस्क की नेटवर्थ इस समय 649 बिलियन डॉलर दिख रही है। ये भारत के टॉप 40 सबसे अमीरों की कुल वेल्थ के बराबर है। इसके साथ ही मस्क की वेल्थ उनके बाद आने वाले दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेक बिलियनेयर्स (लैरी पेज 252.6 बिलियन, लैरी एलिसन 242.7 बिलियन, जेफ बेजोस 239.4 बिलियन) की कुल संपत्ति से ज्यादा है।

संपत्ति बढ़ने के 3 प्रमुख कारण

टेस्ला का 56 बिलियन डॉलर पे पैकेज रिस्टोर होना 2018 में टेस्ला ने मस्क को 56 डॉलर बिलियन का स्टॉक आॅप्शन पैकेज दिया था। 2024 में लोअर कोर्ट ने इसे कैंसल कर दिया, लेकिन दिसंबर 2025 में डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस बहाल कर दिया। अब यह पैकेज 139 बिलियन का हो गया। इससे मस्क की वेल्थ में सबसे बड़ा जंप आया और पहली बार 700 बिलियन डॉलर पार हुई।

स्पेसएक्स की वैल्यूएशन 800 बिलियन डॉलर पहुंचना रॉयटर्स के मुताबिक कंपनी के अंदर ही हुई शेयर्स की बिक्री में स्पेसएक्स की टोटल वैल्यूएशन 800 बिलियन डॉलर निकली है। मस्क के पास स्पेसएक्स में लगभग 42% हिस्सेदारी है। यदि कंपनी अमेरिकी शेयर बाजार में 800 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर लिस्ट होती है, तो मस्क की हिस्सेदारी की कीमत अकेले 336 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ सकती है।

पैकेज टेस्ला शेयर प्राइस में बढ़ोतरी और नवंबर 2025 में शेयरहोल्डर्स ने मस्क का 1 ट्रिलियन पे पैकेज अप्रूवल ने भी वेल्थ बूस्ट किया। 2025 में मस्क की वेल्थ में 340 बिलियन डॉलर से ज्यादा ऐड हुए। टेस्ला में उनका 12% स्टेक है, जो शेयर प्राइस बढ़ने से सीधे वेल्थ बढ़ाता है।

