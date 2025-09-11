Muskan Baby Dance: सपना से आगे निकलीं मुस्कान बेबी, धमाकेदार डांस ने जीता दिल

Muskan Baby Dance, आज समाज, नई दिल्ली: जब भी हरियाणवी डांस की बात आती है, तो सबसे पहले सपना चौधरी का नाम ही दिमाग में आता है। उनके डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और फैन्स अक्सर उनका परफॉर्म देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हालाँकि अभी तक सपना की लोकप्रियता की बराबरी कोई नहीं कर पाया है, लेकिन एक नया चेहरा उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है – मुस्कान बेबी।

मुस्कान का एक डांस वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया है, जिसने फैन्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है। अपने स्टाइल से लेकर अपने दमदार एक्सप्रेशन और खूबसूरत मूव्स तक, मुस्कान ने दिल जीतने और सुर्खियाँ बटोरने में कामयाबी हासिल की है।

“तेरी आँख्या का यो काजल” पर शानदार डांस

वायरल वीडियो में, मुस्कान बेबी नीले और सफेद रंग का सूट पहने, खुले बाल और शानदार मेकअप के साथ सपना चौधरी के सबसे मशहूर गाने “तेरी आँख्या का यो काजल” पर थिरकती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके ऊर्जावान डांस स्टेप्स और दिलकश अदाओं ने भारी भीड़ खींच ली है और लोग उनके परफॉर्मेंस के दीवाने हो गए हैं।

मुस्कान की तारीफ़ करते नहीं थक रहे फैंस

यह वायरल वीडियो लगभग एक महीने पहले यूट्यूब चैनल सोनोटेक रागनी पर अपलोड किया गया था और इसे अब तक 126 हज़ार से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। और यह उनका इकलौता हिट नहीं है – मुस्कान बेबी के कई वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। फ़िलहाल, उनके शानदार परफॉर्मेंस ने तारीफ़ों की बाढ़ ला दी है और प्रशंसक उन पर प्यार और प्रशंसा की बौछार कर रहे हैं।