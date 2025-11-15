Panipat Crime News, (आज समाज), पानीपत : हरियाणा के पानीपत के थाना चांदनी बाग में दर्ज हत्या के एक मामले में 24 साल से फरार आरोपी ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। आरोपी ओमप्रकाश निवासी कारूंदी बलिया यू.पी. ने गत दिनों न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी जो खारिज हो गई थी। थाना चांदनी बाग प्रभारी इंस्पेक्टर महिपाल ने बताया कि पूछताछ के लिए पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश को 1 दिन के रिमांड पर लिया।

गला दबाकर हत्या कर शव नाले में फेंकने बारे स्वीकारा

आरोपी ने पूछताछ में रंजिशन जयराम निवासी भीकमपुरा देवरिया यू.पी. की परने से गला दबाकर हत्या कर शव सैक्टर-25 में जी.टी. रोड के साथ लगते नाले में फेंकने बारे स्वीकारा। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2001 में वह पत्नी के साथ काम के लिए पानीपत आया था। दूर का रिश्तेदार मोती भी यहां उनके साथ रहता था। कालोनी में जयराम पुत्र हरि लाल निवासी भीकमपुरा देवरिया यू.पी. भी किराए पर रहता था।

जयराम के उसकी पत्नी के साथ हो गए थे गलत संबंध

जयराम के उसकी पत्नी के साथ गलत संबंध हो गए थे। उसने जयराम को समझाया लेकिन वह नहीं माना। इसकी वह रंजिश रखने लगा और पत्नी को गांव में छोड़ कर वापस पानीपत आ गया। 31 दिसम्बर 2001 की देर शाम उसने जयराम को शराब पार्टी के बहाने कमरे से बुलाया। वह और जयराम सैक्टर-25 में नाले के पास पहुंचे तो उसने जयराम को पीछे से पकड़ कर जमीन पर गिरा लिया और परने से गला दबाकर जयराम की हत्या कर दी।

शव को जी.टी. रोड के साथ लगते नाले में फेंक कर पानीपत से फरार हो गया था

हत्या के बाद वह शव को जी.टी. रोड के साथ लगते नाले में फेंक कर पानीपत से फरार हो गया था। वह इसके बाद पुलिस पकड़ से बचने के लिए अलग-अलग शहरों में ठिकाने बदल-बदल कर छुपकर रह रहा था। पुलिस ने शनिवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी ओमप्रकाश को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया।

