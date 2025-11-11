Mission Pollution Free Clean Gurugram campaign : मिशन प्रदूषण मुक्त स्वच्छ गुरुग्राम अभियान में नगर निगम की टीमें सक्रिय

Gurugram News( आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा मिशन प्रदूषण मुक्त स्वच्छ गुरुग्राम अभियान के तहत शहर की स्वच्छता व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण को और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। निगम की टीमें मुख्य सडक़ों से धूल-मिट्टी, खरपतवार, सीएंडडी वेस्ट, बागवानी अवशेषों और कचरे को उठाने का काम कर रही हैं। धूल उडऩे से रोकने के लिए शहर की प्रमुख सडक़ों पर टैंकरों के माध्यम से शोधित पानी का छिडक़ाव लगातार जारी है।
रात्रि के समय भी स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनें सक्रिय रूप से तैनात हैं। इन मशीनों द्वारा मुख्य सडक़ों की सफाई की जाती है, ताकि सुबह के समय नागरिक साफ-सुथरे वातावरण का अनुभव कर सकें। निगम की स्वच्छता एवं जागरुकता टीमें नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने, कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित कर रही हैं। इसके तहत विभिन्न स्कूलों, रिहायशी सोसायटियों, बाजार क्षेत्रों, मंडियों और वेंडिंग जोन में जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को हीरो होंडा चौक पर रेहड़ी-फड़़ी वालों और दुकानदारों को डस्टबिन रखने, पॉलीथीन का उपयोग न करने और अपने आस-पास सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान उन्हें स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। निगम द्वारा कचरे में आग लगने, खुले में कचरा या मलबा फेंकने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आग लगने की सूचना पर टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर आग को नियंत्रित करती हैं तथा पहचान होने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ चालान भी जारी किया जाता है।
