Munawar Faruqui Dancing on Ex Song: बर्थडे पार्टी में मुनव्वर फारूकी ने एक्स के गाने पर लगाए ठुमके, बीवी मेहजबीन रहीं बेहद कूल

Munawar Faruqui Dancing on Ex Song: स्टैंड-अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी ने 28 जनवरी, 2026 को मुंबई में अपने घर पर एक ग्रैंड पार्टी के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस स्टार-स्टडेड पार्टी में सोनाली बेंद्रे, समय रैना, किश्वर मर्चेंट, अरबाज खान, ओरी, अंकिता लोखंडे, अली गोनी, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और कई अन्य सेलेब्रिटीज़ शामिल हुए।

सेलिब्रेशन का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने सबका ध्यान खींचा है। क्लिप में, मुनव्वर को रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के गाने ‘शरारत’ पर डांस करते हुए देखा जा सकता है।

इस पल को और भी दिलचस्प बात यह बनाती है कि इस गाने में आयशा खान हैं, जो मुनव्वर फारूकी की एक्स-गर्लफ्रेंड हैं और पहले बिग बॉस 17 में उनके साथ नज़र आई थीं।

मुनव्वर का डांस शो की जान बन गया

वायरल वीडियो में, एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा शरारत गाने पर डांस करने की तैयारी करती दिख रही हैं और मुनव्वर को भी उनके साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। शुरू में, मुनव्वर ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें स्टेप्स नहीं पता, लेकिन जैसे ही म्यूज़िक शुरू होता है, वह अपने एनर्जेटिक मूव्स से सबको हैरान कर देते हैं – साफ तौर पर डांस फ्लोर पर दूसरों से बेहतर परफॉर्म करते हैं।

पत्नी मेहज़बीन कोटवाला का रिएक्शन वायरल

मुनव्वर के डांस के दौरान, उनकी पत्नी मेहज़बीन कोटवाला भी वीडियो में नज़र आती हैं। अजीब तरह से रिएक्ट करने के बजाय, वह अपने पति के लिए ताली बजाती और चीयर करती दिखती हैं, जिससे फैंस उनके आत्मविश्वास और सपोर्ट से प्रभावित हुए।

मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में

मुनव्वर की पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियों में रही है। कंगना रनौत के शो ‘लॉक अप’ में रहने के दौरान, एक महिला और बच्चे के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। बाद में मुनव्वर ने खुलासा किया कि उनकी पहले शादी हो चुकी थी, उस समय उनका तलाक चल रहा था, और उनका एक बेटा है, जिसका कस्टडी केस कोर्ट में चल रहा था। आयशा खान की बिग बॉस 17 में एंट्री

आयशा खान ने बिग बॉस 17 में एंट्री की और मुनव्वर पर गंभीर आरोप लगाए, दावा किया कि वह एक ही समय में दो महिलाओं को डेट कर रहे थे – उन्हें और नज़ीला को। शो खत्म होने के बाद, मुनव्वर ने एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मेहज़बीन कोटवाला से शादी करके सबको चौंका दिया।

फैंस का रिएक्शन

अब फैंस मुनव्वर के डांस वीडियो पर ज़ोरदार रिएक्शन दे रहे हैं, उनके बेफिक्र रवैये की तारीफ कर रहे हैं और उनकी पत्नी के समझदारी भरे और सपोर्टिव रिएक्शन की भी सराहना कर रहे हैं।

