Share Market Update : तीसरे दिन भी मुंबई शेयर बाजार रहा गुलजार

सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जोरदार तेजी, रुपए में आई गिरावट

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : इस सप्ताह में लगातार तीसरे कारोबारी दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख जारी रहा। मुंबई शेयर बाजार पूरा दिन हरे निशान पर कारोबार करता रहा और दिन का बाजार बंद होने के समय यह जोरदार तेजी पर बंद हुआ। ज्ञात रहे कि यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन था जब शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी। वहीं विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे टूटकर 88.66 (अनंतिम) पर बंद हुआ।

सेंसेक्स और निफ्टी में इतनी तेजी आई

बुधवार को तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 595.19 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,466.51 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 780.69 अंक या 0.93 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,652.01 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 180.85 अंक या 0.70 प्रतिशत चढ़कर 25,875.80 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 239.6 अंक या 0.93 प्रतिशत चढ़कर 25,934.55 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज फिनसर्व, अडानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, इंफोसिस, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मास्युटिकल्स, इटरनल, टाइटन और बजाज फाइनेंस शामिल रहे। दूसरी ओर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटक महिंद्रा बैंक और पावरग्रिड पिछड़ गए।

सोने और चांदी में भी जबरदस्त तेजी

बीते सप्ताह की कमजोरी को पीछे छोड़कर इस सप्ताह भारतीय सर्राफा बाजार में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। सोमवार को जहां दोनों कीमती धातुओं के दाम में उछाल आया वहीं बुधवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 2,000 रुपए की तेजी के साथ 1,27,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु की कीमत 2,000 रुपए बढ़कर 1,27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई। सोमवार को इसकी कीमत 1,25,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई।

बुधवार को चांदी की कीमत भी 5,540 रुपये बढ़कर 1,61,300 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को यह सफेद धातु 1,55,760 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। विदेशी बाजारों में सोना हाजिर 4,127.59 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा जबकि चांदी हाजिर 0.86 प्रतिशत बढ़कर 51.66 डॉलर प्रति औंस हो गई।