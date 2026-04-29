MI Vs SRH: मुंबई ने हैदराबाद को 244 रन का टारगेट दिया

मुंबई से ओपनर रायन रिकेल्टन ने 55 गेंद पर नाबाद 123 रन की शतकीय पारी खेली

MI Vs SRH, (आज समाज), मुंबई: मुंबई इंडियंस ने IPL में बुधवार को हैदराबाद को जीत के लिए 244 रन का टारगेट दिया। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 8 ओवर में एक विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड क्रीज पर हैं। दोनों में सेंचुरी पार्टनरशिप हो चुकी है।

दोनों में फिफ्टी पार्टनरशिप हो चुकी है। मुंबई से ओपनर रायन रिकेल्टन ने 55 गेंद पर नाबाद 123 रन की शतकीय पारी खेली। इस पारी में 10 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। रिकेल्टन के अलावा, विल जैक्स ने 46 और कप्तान हार्दिक पंड्या ने 31 रन बनाए। सनराइजर्स से प्रफुल्ल हिंगे ने 2 विकेट झटके। ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और नीतीश कुमार रेड्‌डी को एक-एक विकेट मिला। कप्तान पैट कमिंस को कोई विकेट नहीं मिला।