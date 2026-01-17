Mumbai BMC Election Results: मुंबई में महायुति की ऐतिहासिक जीत, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी; MNS को करारा झटका

Mumbai BMC Election Results:मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के सभी 227 वार्डों के चुनाव नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं, जो देश के सबसे अमीर नगर निकाय में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का संकेत है। BJP के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट शामिल है, को स्पष्ट बहुमत मिला है, जिससे पुरानी एकजुट शिवसेना का लगभग 25 साल का लगातार नियंत्रण खत्म हो गया है।

BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने BMC चुनावों में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, 89 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। महायुति गठबंधन ने मिलकर 118 सीटें हासिल कीं, जो बहुमत के आंकड़े 114 से काफी ज़्यादा हैं, जिससे नगर निकाय पर पूर्ण नियंत्रण का रास्ता साफ हो गया है।

पार्टी-वार सीटों की संख्या (227 वार्ड)

BJP: 89

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे – UBT): 65

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट): 29

कांग्रेस: ​​24

AIMIM: 8

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS): 6

NCP: 3

समाजवादी पार्टी (SP): 2

NCP (शरद पवार गुट): 1

खास बात यह है कि राज ठाकरे की MNS AIMIM से पीछे रही, जो मुंबई में राजनीतिक ज़मीन वापस पाने के लिए पार्टी के लगातार संघर्ष को दिखाता है।

BMC में ठाकरे युग का अंत

ये नतीजे BMC पर ठाकरे परिवार के दबदबे के अंत का संकेत देते हैं, जिस पर अविभाजित शिवसेना ने 1997 से 2022 तक नियंत्रण रखा था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा “ठाकरे ब्रांड” को फिर से ज़िंदा करने और मराठी गौरव के नाम पर प्रचार करने के प्रयासों के बावजूद, यह रणनीति चुनावी सफलता में नहीं बदल पाई।

फडणवीस ने मोदी के नेतृत्व को श्रेय दिया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए जनादेश बताया।

फडणवीस ने कहा, “मुंबई के मतदाताओं ने महायुति पर भरोसा जताया है। यह विकास-केंद्रित शासन की जीत है,” और कहा कि गठबंधन अब शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेगा। उद्धव सेना ने मज़बूत लड़ाई का दावा किया

शिवसेना (UBT) ने कहा कि उसने कड़ी टक्कर दी है, 65 वार्ड जीते हैं और नगर निकाय में दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। पार्टी नेताओं ने कहा कि बहुमत से पीछे रहने के बावजूद उन्होंने कई अहम इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया।

शिंदे का ठाकरे परिवार पर तीखा हमला

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे भाइयों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुंबई ने उन लोगों के खिलाफ वोट दिया है जिन्होंने 25 साल तक राज किया।शिंदे ने कहा, “लोगों ने भावनात्मक राजनीति को नकार दिया और विकास को चुना,” उन्होंने यह भी कहा कि महायुति 15 जनवरी को हुए 29 नगर निगमों में ज़्यादातर मेयर के पदों पर भी कब्ज़ा करेगी।

BMC क्यों मायने रखती है

BMC भारत का सबसे अमीर नगर निकाय है, जिसका सालाना बजट ₹74,000 करोड़ से ज़्यादा है। ये चुनाव – 2022 में शिवसेना में फूट के बाद पहली बार हुए – आने वाले राज्य और राष्ट्रीय चुनावों से पहले एक अहम राजनीतिक परीक्षा के तौर पर देखे जा रहे थे।

महायुति के पूरी तरह से कंट्रोल में होने के बाद, अब ध्यान मेयर और स्थायी समिति के चुनाव पर है, जहाँ गठबंधन के पूरी तरह से अधिकार का इस्तेमाल करने की उम्मीद है।

