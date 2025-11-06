Health workers staged a protest : बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना, की नारेबाजी

मुख्यमंत्री के नाम सीएमओ को सौंपा मांगों का ज्ञापन

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले एमपीएचडब्ल्यु कर्मियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर नागरिक अस्पताल में धरना दिया तथा मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। धरना उपरांत मुख्यमंत्री के नाम सीएमओ को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया।धरने को संबोधित करते हुए एमपीएचडब्ल्यु एसोसिएशन हरियाणा के महासचिव सहदेव ार्य ने कहा कि कोरोनाकाल के दौरान सरकार ने उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था, लेकिन अब उनकी जायज मांगों को भी नहीं सुना जा रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर सरकार के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। उन्होंने सरकार पर वायदाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई कर्मचारी 30 से 35 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया है।

उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी कर्मियों पर वर्दी पहनने का दबाव बनाते हैं, जबकि विभाग ने आज तक ड्रेस उपलब्ध कराने का कोई प्रबंध नहीं किया है। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सभी कर्मचारियों को एक समान राशि देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरु कर दिया जाएगा।धरना उपरांत एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सीएमओ को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। जिनमे तमाम मांगों को तत्कालू पूरा किए जाने की मांग दोहराई गई।

