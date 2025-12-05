Punjab News : मल्टी लेयर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम से रुकेगी तस्करी

पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन से निपटने के लिए बीएसएफ ने कसी कमर

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब में पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन लंबे समय से पुलिस और सुरक्षा एजेसियों के लिए सिरदर्द बने हुए है। लेकिन अब बीएसएफ अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को और मजबूत करने जा रही है ताकि दुश्मन की हर हरकत पर और पैनी नजर रखी जा सके। इस साल बीएसएफ ने बार्डर एरिया में पाकिस्तान के 278 ड्रोन गिराए हैं जबकि 53 पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा है।देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने के इरादे से पाकिस्तान लगातार सरहद पार से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ और हथियार भेज रहा है।

चीनी और पाकिस्तानी ड्रोन का हो रहा इस्तेमाल

सरहद पार से आने वाले हथियार और ड्रग्स सिंडिकेट आईएसआई की मदद से इन हरकतों को अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान की आर्डिनेंस फैक्टरी में तैयार कारतूस और सरकारी बंदूकें तक भारत में दहशत फैलाने के लिए भेजी जा रही हैं। यह अधिकतर तस्करी चीन व पाकिस्तान निर्मित ड्रोनों के जरिए की जा रही है। इसी के मद्देनजर बार्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सरहद पर अपनी सक्रियता और बढ़ाते हुए अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को और मजबूत करने की तैयारी की है।

इस तरह बीएसएफ रोकेगी ड्रोन

भारत-पाकिस्तान बार्डर पर सीमा-पार ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए बीएसएफ मल्टी लेयर्ड तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। सिस्टम में रडार, इलेक्ट्रो-आप्टिकल, इंफ्रारेड कैमरे और रेडियो फ्रीक्वेंसी एनालाइजर जैसे कई सेंसर लगे होते हैं ताकि पाकिस्तानी ड्रोन का पता लगाकर ट्रैक करके बेअसर किया जा सके। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक बीएसएफ ने आपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस ड्रोन सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई थी।

धुंध के मौसम से भी निपटने को तैयार

अब धुंध के मौसम को देखते हुए, सीमा सुरक्षा बल ने असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने और देश के दुश्मनों से सीमाओं की रक्षा करने के लिए चौकसी और बढ़ा दी है। पंजाब में आई बाढ़ के दौरान भी बीएसएफ ने अपना अहम योगदान दिया है। बड़े पैमाने पर बचाव और राहत आपरेशन चलाया गया और साथ ही भारत-पाकिस्तान बार्डर पर कड़ी निगरानी भी रखी गई।

