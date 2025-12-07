PM Modi Breaking News : उद्यमियों के लिए वित्तीय सहारा बना मुद्रा लोन : मोदी

Harpreet Singh
कहा, बिना गारंटी के 37 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा लोन दिए

PM Modi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज छोटे व बड़े उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा वित्तीय सहारा मुद्रा लोन बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जन विश्वास अधिनियम लाकर सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया है। पहले हालात ऐसे थे कि अगर कोई सिर्फ हजार रुपये का बैंक लोन भी लेना चाहता था, तो बैंक उससे गारंटी मांगते थे, क्योंकि भरोसे की बहुत कमी थी। हमने इस अविश्वास के चक्र को मुद्रा योजना के जरिए तोड़ा। आज देश में लोगों को बिना गारंटी के 37 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा लोन दिए जा चुके हैं।

आज हमारी गति और दिशा स्पष्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा पहले देश में सुधार तब होते थे, जब कोई राजनीतिक मजबूरी होती थी या कोई संकट आ जाता था। लेकिन आज सुधार देश के बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। आज हर सेक्टर में सुधार दिख रहा है। हमारी गति भी स्थिर है, दिशा भी स्पष्ट है और हमारी नीयत नेशन फर्स्ट है। साल 2025 सुधारों का बड़ा साल रहा है। नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सबसे बड़ा सुधार रहा, जिसका फायदा पूरे देश ने महसूस किया।

अंतरिक्ष क्षेत्र पूरी तरह से नियंत्रण में है

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस सेक्टर पर कहा पहले भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में था। हमने इस सेक्टर में सुधार किए और इसे निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। इसका असर आज साफ दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। स्काईरूट भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी है। यह कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है और ह्यविक्रम-1ह्ण का निर्माण कर रही है। सरकार ने मंच दिया और हमारे युवाओं ने नए भारत का भविष्य बनाना शुरू कर दिया। यही असली परिवर्तन है।

दुनिया भारत को ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर के रूप में देख रही

भारत की तेजी से बढ़ती विकास दर पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया आज भारत को ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दबाव और बदलते वैश्विक परिवेश के बीच भारत की यह उपलब्धि असमान्य है। भारत की अर्थव्यवस्था उस समय तेजी से ग्रोथ कर रही है जिस समय विश्व के अधिकांश देश आर्थिक मंदी के डर के साये में हैं और आर्थिक विकल्पों की तलाश में जुटे हैं।

