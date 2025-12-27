Chandigarh Breaking News : एमएसएमई पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ : अरोड़ा

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री की एमएसएमई के साथ बैठक, कंपनियों द्वारा पंजाब में निवेश और विस्तार योजनाओं की घोषणा

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री संजीव अरोड़ा ने एमएसएमई (लघु, छोटे और मध्यम उद्यम) क्षेत्र पर केंद्रित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्यभर के एमएसएमई के लिए सहायक, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण सृजित करने के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे उपायों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके अंतर्गत सुदृढ़ नीतिगत समर्थन, सरल एवं समयबद्ध नियामक प्रक्रियाएं तथा इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से परियोजनाओं को त्वरित मंजूरियां और उनके सुचारु क्रियान्वयन में सहायता सुनिश्चित की जा रही है। उद्योग मंत्री ने कहा कि एमएसएमई पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो रोजगार सृजन, नवाचार और संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उद्योगों की आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझ रही सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योग भागीदारों के साथ उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने के लिए निरंतर संपर्क में है और उद्यमों को प्रक्रियागत बाधाओं के बजाय विकास और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने निरंतर संवाद, समय पर सुविधाएं और उद्योग-पक्षीय सुधारों के माध्यम से एमएसएमई के साथ मिलकर काम करने के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया, ताकि पंजाब उद्यम और निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना रहे।

उद्योगपतियों ने अपने अनुभव किए साझा

इस दौरान भागीदार कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से जुड़ने के बाद अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए और अब तक प्रदान की गई सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने पंजाब में अपने भावी निवेश और विस्तार योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। इन कंपनियों ने आॅटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन एवं कृषि-आधारभूत संरचना तथा नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 400 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी। इन निवेशों से पंजाब के एमएसएमई इकोसिस्टम को और मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

