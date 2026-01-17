Mrunal Thakur-Dhanush Wedding News: बच्चों के पिता धनुष से शादी करेंगी मृणाल ठाकुर? वेलेंटाइन डे पर लेंगे सात फेरे

Mrunal Thakur-Dhanush Wedding News: बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में लिंक-अप की अफवाहें कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन इस बार एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और तमिल सुपरस्टार धनुष को लेकर चल रही चर्चा ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है।

अब रिपोर्ट्स का दावा है कि दोनों सिर्फ डेटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि शादी करके अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। धनुष पहले सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से शादीशुदा थे। इस कपल के दो बच्चे हैं और तलाक के बाद दोनों अलग हो गए थे।

क्या मृणाल ठाकुर धनुष से शादी करेंगी?

कई रिपोर्ट्स पहले ही मृणाल और धनुष की बढ़ती नजदीकियों की ओर इशारा कर चुकी हैं, लेकिन अब शादी की अफवाहें चल रही हैं। लीक हुई डिटेल्स के अनुसार, धनुष और मृणाल ठाकुर 14 फरवरी – वैलेंटाइन डे पर शादी करने की योजना बना रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल ने अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करने के लिए यह खास दिन चुना है। उम्मीद है कि शादी एक प्राइवेट सेरेमनी होगी, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य और कुछ दोस्त शामिल होंगे।

हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि न तो मृणाल ठाकुर और न ही धनुष ने आधिकारिक तौर पर रिश्ते या शादी की योजनाओं की पुष्टि की है। उनकी संबंधित टीमों ने भी इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। फिर भी, फैंस का मानना ​​है कि अफवाहें सच हो सकती हैं क्योंकि दोनों एक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं।

धनुष के साथ अपने रिश्ते के बारे में मृणाल ने क्या कहा?

जहां धनुष ने चुप्पी साध रखी है, वहीं मृणाल ठाकुर ने पहले डेटिंग की अफवाहों पर रिएक्ट किया था। 2025 में ओनली कॉलीवुड को दिए एक इंटरव्यू में, एक्ट्रेस ने धनुष को एक अच्छा दोस्त बताया और कहा कि उन्हें उनके बारे में चल रही अफवाहें “अच्छी और मनोरंजक” लगती हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि धनुष खास तौर पर उनके लिए सन ऑफ सरदार 2 की स्क्रीनिंग में नहीं आए थे, और उन्हें अजय देवगन ने इनवाइट किया था।

सच या सिर्फ एक और अफवाह?

फिलहाल, सब कुछ अटकलों के दायरे में है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स सच साबित होती हैं, तो मृणाल ठाकुर और धनुष की शादी निश्चित रूप से साल की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी शादियों में से एक बन जाएगी।

