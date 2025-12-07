Naveen Jindal Daughters Wedding, (आज समाज), नई दिल्ली: उद्योगपति और भाजपा सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी के संगीत समारोह के दौरान भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले एक ही मंच पर एक साथ डांस करती नजर आईं। बता दें कि तीनों ने बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम के मशहूर गाने ‘दीवानगी दीवानगी’ पर परफॉर्म किया। धुर विरोधी पार्टियों की सांसदों का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

डांस रिहर्सल की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की थीं

उल्लेखनीय है कि वीडियो में कंगना रनौत को महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले के साथ डांस करते दिखाया गया है, जबकि नवीन जिंदल बीच में नजर आ रहे है। वहीं अभी कुछ पहले ही कंगना ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ डांस रिहर्सल की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की थीं। जिसमें वह नवीन जिंदल, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले के साथ शादी के संगीत की रिहर्सल करती दिख रही हैं।

लिखा कि ‘साथी सांसदों के साथ कुछ फिल्मी पल हा हा…

गौरतलब है कि नवीन जिंदल की बेटी यशस्विनी दिल्ली के बिज़नेस टायकून संदीप सोमानी के बेटे शाश्वत सोमानी के साथ शादी के बंधन में बांध रही है। इसी शादी के संगीत सेरेमनी की वीडियो चर्चित अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को साथी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी से पहले के सेलिब्रेशन के लिए डांस रिहर्सल की कुछ झलकियां शेयर कीं। उन्होंने लिखा कि ‘साथी सांसदों के साथ कुछ फिल्मी पल हा हा। नवीन जिंदल जी की बेटी की शादी के संगीत की रिहर्सल कर रही हूं।’ दरअसल जिंदल की बेटी की शादी की रस्मों में अलग-अलग पार्टियों के पॉलिटिशियन शामिल हो रहे हैं।

राजनीतिक जड़ें बहुत गहरी

उद्योगपति और जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन पहली बार 2004 में कुरुक्षेत्र से कांग्रेस सांसद के तौर पर संसद में आए और 2009 में फिर से चुने गए। उन्होंने मार्च 2024 में पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा में लौटे। उनकी राजनीतिक जड़ें बहुत गहरी हैं। मां सावित्री जिंदल, अपने पति उद्योगपति-राजनेता ओपी जिंदल की मौत के बाद पब्लिक लाइफ में आईं।

ये भी पढ़ें : JJP Julana Rally में कांग्रेस-भाजपा पर बरसे दुष्यंत, बोले- संघर्ष से ज्यादा ड्रॉइंगरूम की राजनीति भारी पड़ रही