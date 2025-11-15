MP Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खाई में गिरी तेज़ रफ़्तार कार, 5 लोगों की मौत 

Accident On Delhi-Mumbai Expressway, (आज समाज), भोपाल: मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली से मुंबई जा रही कार माही नदी पर बने पुल के पास अनियंत्रित होकर एक धातु का अवरोधक तोड़ते हुए पलट गई और उसमें सवार सभी पांचों लोगों की मौत हो गई । का अवरोधक तोड़ते हुए पलट गई। पुलिस का मानना ​​है कि कार की तेज़ रफ़्तार के कारण यह हादसा हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

हादसे का एक कारण तेज़ गति

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि वाहन की तेज़ गति इस हादसे का एक कारण हो सकती है। कई रिपोर्टों के अनुसार, पांच मृतकों में एक 15 वर्षीय लड़का और एक 70 वर्षीय वृद्ध शामिल थे। प्रारंभिक पांच से पता चलता है कि चालक को गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई होगी, जिससे कार सड़क से उतर गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अत्यधिक गति, चालक की थकान या वाहन की खराबी इसके लिए ज़िम्मेदार थी।

कार में सवार थे मुंबई और अहमदाबाद के लोग

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि वाहन का पंजीकरण महाराष्ट्र (एमएच03 ईएल 1388) था और उसमें मुंबई और अहमदाबाद के लोग सवार थे। हादसा शुक्रवार सुबह हुआ और बचाव दल व स्थानीय निवासियों ने सुबह से ही शवों को निकालने और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए रतलाम के डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडे सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का काम जारी रखा। अधिकारियों ने चालकों से सतर्क रहने, गति सीमा का पालन करने और थकान होने पर ब्रेक लेने का आग्रह किया है। जाँच आगे बढ़ने और पीड़ितों के परिवारों को सूचित करने के बाद आगे की जानकारी मिलने की उम्मीद है।

