MP Ramchandra Jangra, (आज समाज), रोहतक : आतंकवाद के खिलाफ पूरा दुनिया को मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए तभी मिल आतंक से निजात मिल सकती है। देश की सरकार इस घटना को गम्भीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में लगातार मीटिंग ले रहे है। आरोपियों को किसी सुरत मे बख्सा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो सख्त सजा मिलेगी। उक्त बातें राज्य सभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कही।

हरियाणा में भी विस्फोटक सामग्री व हथियार मिले है, जो चिंता का विषय

सांसद रोहतक जिले के महम के अंतर्गत मदीना गांव में आत्मनिर्भर भारत एवं जीएसटी बचत को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुँचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी विस्फोटक सामग्री व हथियार मिले है, जो चिंता का विषय है। केंद्र सरकार इन घटनाओं को लेकर पूरी तरह सजग और गंभीर है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी वारदात दोहराई न जाए।

देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर स्तर पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिहार चुनाव में एक्जिट पोल के आंकड़ों पर प्रतिकिर्या देते हुए उन्होंने कहा जनता के आगे सभी एक्जिट पोल फैल हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस नेताओं ने जीत के जश्न के लिए तैयारियां कर दी थी, लेकिन नतीजे निकले कुछ और इस लिए पहले भी एक्जिट पोल फैल हुए है बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी।

