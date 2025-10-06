MP Police Recruitment 2025 : MP पुलिस ने निकाली अपने Subedar और SUB Inspector पदों के लिए आधिकारिक सुचना

MP Police Recruitment 2025 : अगर आपका भी सपना पुलिस विभाग में नौकरी करने का है तो ये खबर आपके लिए ख़ास हो सकती है क्यूंकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी), भोपाल ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 10 नवंबर 2025 तक चलेगी। लिखित परीक्षा 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी।

MP Police SI भर्ती 2025 – अवलोकन

पद का नाम: सूबेदार / उप-निरीक्षक (जिला पुलिस एवं विशेष सशस्त्र बल)

विज्ञापन संख्या: बाद में अधिसूचित

रिक्तियाँ: 500

नौकरी का स्थान: मध्य प्रदेश

श्रेणी: सरकारी नौकरी

आधिकारिक वेबसाइट: www.esb.mp.gov.in

MP Police SI और Subedar भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य / अन्य राज्य ₹500/-

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (मध्य प्रदेश निवासी) ₹250/-

विभागीय परीक्षा शुल्क ₹200 (सामान्य) / ₹100 (आरक्षित)

एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क ₹60/- (कियोस्क) / ₹20/- (पंजीकृत नागरिक उपयोगकर्ता)

ऑनलाइन भुगतान का तरीका

रिक्ति विवरण और योग्यता

सूबेदार, 28, किसी भी विषय में स्नातक

सब-इंस्पेक्टर (SAF), 95, किसी भी विषय में स्नातक

सब-इंस्पेक्टर (जिला पुलिस और अन्य इकाइयाँ) ,377, किसी भी विषय में स्नातक

MP Police SI और Subedar भर्ती 2025 आयु सीमा (10.11.2025 तक)

सामान्य (पुरुष, मध्य प्रदेश निवासी) 18-33 वर्ष

महिला (सभी श्रेणियाँ) 38 वर्ष तक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (मध्य प्रदेश निवासी) 38 वर्ष तक

अन्य छूट (भूतपूर्व सैनिक, सरकारी कर्मचारी, अंतर्जातीय विवाह, आदि) नियमानुसार 43 वर्ष तक

MP Police SI और Subedar भर्ती 2025 वेतन विवरण

सूबेदार / सब-इंस्पेक्टर लेवल 9 ₹36,200 – ₹1,14,800/- + भत्ते

MP Police SI और Subedar भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया