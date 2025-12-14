MP Kartikeya Sharma, (आज समाज), चंडीगढ़/अंबाला : सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आज अंबाला शहर विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण व शहरी इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत किया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा वे अपने घर आए है। उन्होंने कहा वे हमेशा आपके साथ थे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। सांसद कार्तिक शर्मा ने आज सौंटा, भुन्नी, इस्माईलाबाद, जैतपुरा,व काठगढ़,बालापुर का दौरा किया। जहां सांसद कार्तिक शर्मा लोगों के रूबरू हुए व लोगों की समस्याएं भी सुनी।

समस्याओं के समाधान के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि समाज में जो कमजोर व्यक्ति है उसकी मदद की जाए यानि अंतिम छोर में खड़े योग्य व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सुगमता से मिले। केंद्र व प्रदेश सरकार सभी वर्गो के उत्थान के लिए निरंतरा में कार्य कर रही है। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले है कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर निसंकोच अपने कार्यो को लेकर उनसे मिल सकते है। सासंद कार्तिकेय शर्मा रविवार को गांव सौंटा व भुन्नी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि पहुंचे थे और यह अभिव्यक्ति उन्होंने अपने संबोधन में कही। इससे पहले सांसद का यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया।

सरकार का ध्येय: लोगों को योजनाओं का लाभ सुगमता से मिले

कार्तिकेय शर्मा ने इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आप मेरा परिवार है, आपसे आज शिष्ट्राचार भेंट करने आए हूं। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं क्रियान्वित की गई है। सरकार का ध्येय है कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ सुगमता से मिले इसके लिए धरातल पर इन्हें लागू करने का काम भी किया गया है।

पूरी ताकत से आपके कार्यो को करवाने का काम करूंगा

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस अवसर पर यह भी कहा कि लोगों की जो भी समस्याएं है वह उनकी समस्याएं है तथा लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जो भी समस्या या विकास कार्य उनके संज्ञान में लाए जाएंगे उन्हें वे पूरा करवाने का कार्य करेगें। आपने जो ताकत दी है उस पूरी ताकत से आपके कार्यो को करवाने का काम करूंगा। गांव सौंटा में ग्रामीणों ने आवास योजना के तहत दूसरी किस्त दिलवाने बारे तथा अन्य मांगे रखी। उन्होनें कहा कि इन सभी मांगों को पूरा करवाने का काम किया जाएगा।

बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यो को करवाने का काम किया जा रहा

इसी प्रकार सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भुन्नी गांव में भी ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्यो को करवाने का काम किया जा रहा हैं। ग्रामीणों ने इस मौके पर ठोल से भुन्नी तक सडक़ को ठीक करवाने बारे तथा जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए बांध बनवाने से सम्बधिंत मांग रखी, इसके साथ-साथ कॉलोनियों के तहत जारी होने वाली दूसरी किस्त जारी करवाने बारे भी अपनी बात रखी।

समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर सामाधान करवाएंगें

राज्यसभा सांसद ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इस कार्य के लिए वह सम्बधिंत अधिकारियों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सामाधान करवाएंगें। सडक़ से सम्बधिंत कार्य फरवरी माह में शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कार्यो के लिए सांसद निधि कोष व डी-प्लान से सम्बधिंत फंड की भी आवश्यकता पड़ी तो उससे भी इन कार्यो को करवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने भून्नी गांव गुरूद्वारा साहिब का जो निर्माण किया जा रहा उसमें यथासम्भव सहयोग किया जाएगा।

आपकी हर समस्या को दूर करने का काम करेंगे : कार्तिकेय शर्मा

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने संबोधन में लोगों का प्यार व आशीर्वाद के लिए धन्यवाद किया और कहा जैसा प्यार आप लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को दिया, वैसा ही प्यार आपने उन्हें देने का काम किया है। उन्होंने कहा वे इस प्यार को कभी भूल नहीं सकते। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा वे आज अपने घर अपने परिवार से मिलने आए हैं। वे हमेशा आपके साथ है। आपकी हर समस्या को दूर करने का काम करेंगे।

‘वे विनोद शर्मा के नक्शे कदम पर चलते हैं’

इसके बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला के शहरी इलाकों का दौरा भी किया। जहां भी लोगों का खूब प्यार व आशीर्वाद देखने को मिला। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा वे तूफान नहीं है। तूफान उजाड़ते हैं उनका काम बसाना है। वे विनोद शर्मा के नक्शे कदम पर चलते हैं। उन्होंने कहा विनोद शर्मा ने बिना हीन भावना के अंबाला के लिए काम किया है। उनकी यही शिक्षा है और वो भी इसी पर चलते हैं।

तिरुवनंतपुरम में भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई

कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा उसका जवाब गृहमंत्री संसद में दे चुके हैं। उन्होंने उसका कारण कांग्रेस की वोट डर घटती जा रही है। उसका कारण BJP नहीं उसका खुद कांग्रेस है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री व गृहमंत्री से सांसद कार्तिकेय शर्मा की मुलाकात पर जब पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया तो सासंद कार्तिकेय शर्मा ने कहा उन्हें पिछले दिनों बड़े नेताओं से मिलने का मौका मिला। उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वे खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। तिरुवनंतपुरम में भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई। जिस पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा केरल के लोग बदलाव चाहते हैं। पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं।

जल्द एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा

अंबाला कैंट में बना डोमेस्टिक एयरपोर्ट उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। इस पर जवाब देते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा वे इस हफ्ते एविएशन मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। जल्द एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। उन्होंने एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद किया।

ये भी पढ़ें: CM Nayab Saini : मुख्यमंत्री आवास पर BLA-1 के साथ मंथन, संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा