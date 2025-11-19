राज्यसभा में दूंगा जानकारी, कैथल में पराली प्रबंधन में हुआ सराहनीय कार्य

विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया

Kaithal News, (आज समाज), कैथल : राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। यह सरकार सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाने की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। इस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि भेजकर यह साबित कर दिया है कि किसान कल्याण इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

योजना किसानों के लिए स्थिरता और भरोसे का मजबूत सहारा बनी

यह योजना किसानों के लिए स्थिरता और भरोसे का मजबूत सहारा बनी है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की 21वीं किस्त जारी की और देश के किसानों को संबोधित किया। इस पहल के तहत देश भर के करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति किसान 2 हजार रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की गई।

पूरे देश के 9 करोड़ किसानों के लिए 18 हजार करोड़ की सहायता दी

वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पलवल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जिसके माध्यम से जिला स्तरीय कार्यक्रम में सभी ने मुख्यमंत्री के संदेश को सुना। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि आज जिले के करीब 94 हजार 997 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त डाली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है और पूरे देश के 9 करोड़ किसानों के लिए 18 हजार करोड़ की सहायता दी है।

जब हमारा किसान सक्षम होगा तभी हम अपने देश को विकसित भारत बना पाएंगे

उन्होंने वर्ष 2019 में सीधी सहायता, सरल व्यवस्था, और बिना किसी बाधा के किसानों तक लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ यह योजना शुरू की थी। उन्होंने कहा कि जब हमारा किसान सक्षम होगा तभी हम अपने देश को विकसित भारत बना पाएंगे। इसी लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनी तकनीक और किसानी पर बल दे रहे हैं। इस समय गेहूं बीजाई का कार्य चल रहा है। यह दो हजार रुपये की राशि छोटे किसानों के लिए खाद, बीज और अन्य कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में एक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कैथल जिला प्रशासन की ओर से पराली प्रबंधन को लेकर किए गए कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वे इस बात को संसद में रखेंगे।

कैथल जिले में इस बार पराली प्रबंधन में सराहनीय कार्य हुआ

राज्यसभा में दूंगा जानकारी, कैथल में पराली प्रबंधन में हुआ सराहनीय कार्य मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि यह बड़ा हर्ष का विषय है कि कैथल जिले में इस बार पराली प्रबंधन में सराहनीय कार्य हुआ है। वे इस बात की जानकारी राज्यसभा में देंगे। किसानों ने इसमें बढ़चढ़ कर सहयोग किया, इसके लिए उन्होंने किसानों का आभार जताया। उन्होंने कैथल के 95 हजार किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि मिलने पर बधाई दी।

सांसद कार्तिकेय शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस योजना के लिए आभार जताया

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस योजना के लिए आभार जताया। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि देश को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसका रास्ता किसानी से होकर जाता है। इसलिए किसान सक्षम होगा, किसानी सक्षम होगी तो राष्ट्र सक्षम होगा तो देश विकसित राष्ट्र बनेगा। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है।

ये भी पढ़ें: Swami Gyananand Maharaj बोले – अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में ‘पहली’ बार पीएम नरेंद्र मोदी के आने से बढ़ेगी महोत्सव की भव्यता