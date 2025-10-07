Maharishi Valmiki Jayanti 2025 : सांसद कार्तिकेय शर्मा भगवान महर्षि बाल्मीकि मंदिर पहुँचे, मंदिर में ध्वजारोहण किया

महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दी

चंडीगढ़। महर्षि बाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर एचएमटी स्थित भगवान महर्षि बाल्मीकि मंदिर पहुँचे सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मंदिर में ध्वजारोहण किया।इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को दी भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस पावन दिन पर हमें भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने भारत की आत्मा को एक नाम देने का काम किया और महाग्रंथ रामायण लिखी। हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। उनकी शिक्षा को हमें युवा पीढ़ी तक पहुँचाना चाहिए, ताकि वो भी उन्हीं के हिसाब से अपना जीवन जी सकें, जैसे उन्होंने जिया।

हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके पदचिह्नों का जीवन में अनुसरण करना चाहिए

उन्होंने काफ़ी कड़ी तपस्या की ओर आत्म सिद्धि प्राप्त की। हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके पदचिह्नों का जीवन में अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की ओर आज मंदिर की चारदीवारी बनानें की मांग रखी है, उसे मैं अपनी सांसद निधि से पूरा करवाऊंगा। एचएमटी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं आपकी समस्या से अवगत हूं। एचएमटी को लेकर आप कितना सोचते हैं, उससे ज्यादा मैं सोच रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही आपको ख़ुशख़बरी मिलेगी। एचएमटी का मुद्दा केवल यहां का नहीं पूरे कालका का मुद्दा है। पूरा कालका आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि दिसंबर के महीने में भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी कालका आएं, ताकि सबका फायदा हो, खासकर कर्मचारियों का।

