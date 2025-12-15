MP Kartikeya Sharma, (आज समाज), नई दिल्ली : सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान अंबाला सिविल एन्क्लेव एयरपोर्ट के मुद्दे पर चर्चा हुई। माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से भेंट कर अंबाला सिविल एन्क्लेव एयरपोर्ट के शीघ्र संचालन का विषय विस्तार से रखा। हरियाणा में नागरिक उड्डयन कौशल विकास को सशक्त करने हेतु कालका–पिंजौर क्षेत्र में सिविल एविएशन प्रशिक्षण अवसंरचना एवं फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी तथा आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि UDAN योजना के अंतर्गत स्वीकृत इस एयरपोर्ट के प्रारंभ होने से अंबाला सहित पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी तथा आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। साथ ही बढ़ती राष्ट्रीय आवश्यकता को देखते हुए हरियाणा में नागरिक उड्डयन कौशल विकास को सशक्त करने हेतु कालका-पिंजौर क्षेत्र में सिविल एविएशन प्रशिक्षण अवसंरचना एवं फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान के विकास का प्रस्ताव भी साझा किया।

ये भी पढ़ें : Punjab Police ने मुंबई से 2 आतंकवादी किये गिरफ्तार, विदेश में बैठे सरगना कर रहे थे ऑपरेट