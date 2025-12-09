MP Kartikeya Sharma And Dr. Aishwarya Pandit Sharma Meets PM Modi : नई दिल्ली (आज समाज)। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आज संसद भवन में अपनी धर्मपत्नी, लेखिका एवं शिक्षाविद डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित शर्मा के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सौजन्य भेंट की। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने इस अवसर पर अपनी पुस्तक ‘इंडियन रिनैसांस – द मोदी डिकेड’ (Indian Renaissance – The Modi Decade) प्रधानमंत्री को भेंट की। मुलाकात के बाद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से संवाद करना हर बार एक ज्ञानवर्धक अनुभव होता है। उन्होंने कहा, उनसे मिलने पर नए विचार, गहरी समझ और राष्ट्र सेवा के प्रति अधिक स्पष्टता व दृढ़ संकल्प प्राप्त होता है।

प्रधानमंत्री का सुधारों पर विशेष जोर : कार्तिकेय शर्मा

कार्तिकेय ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही, जन-केंद्रित सुशासन, युवा शक्ति से सार्थक संवाद और जन-जीवन को सरल बनाने वाले सुधारों पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा, यह मार्गदर्शन देश और समाज के लिए ठोस परिणाम देने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। कार्तिकेय शर्मा ने मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि यह मुलाकात राष्ट्रहित में और अधिक समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देती है।

पीएम को पुस्तक भेंट करना गर्व की बात : ऐश्वर्या पंडित

डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने कहा कि उनकी पुस्तक ‘Indian Renaissance – The Modi Decade’ में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है और प्रधानमंत्री जी को पुस्तक भेंट करना उनके लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात है।

