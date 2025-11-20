MP Kartikeya Sharma ने ‘शहीदी यात्रा’ का किया भव्य स्वागत, बोले- श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता के लिए जो महान कुर्बानी दी, उससे बड़ी कोई मिसाल नहीं

  • सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यात्रा का स्वागत कर गुरू का आशीर्वाद भी प्राप्त किया और इस मौके पर उन्होंने लंगर बांटकर सेवा भी की
  • गुरुद्वारा बादशाही बाग साहिब से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित नगर कीर्तन सजाया गया

Ambala News, (आज समाज), अंबाला : सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता व धर्म की रक्षा के लिए जो महान बलिदान दिया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम सबको श्री गुरु तेग बहादुर जी के पदचिन्हों पर उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने यह अभिव्यक्ति श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित ऐतिहासिक शहीदी यात्रा/नगर कीर्तन का मानव चौक के नजदीक स्वागत करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए कही।

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लंगर बांटकर सेवा भी की

उन्होंने इस मौके पर यात्रा का स्वागत कर गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने लंगर बांटकर सेवा भी की। यह नगर कीर्तन सुबह 9:30 गुरुद्वारा श्री बादशाही बाग पातशाही दसवीं से आरंभ होकर मानव चौक से दुर्गानगर, नसीरपुर, धुरकड़ा, बलाना, भडी, अहमा, कुर्बानपुर, इस्माईलपुर, मलौर, भुडंगपुर, दौदपुर, नकटपुर मोड, पंजौला, खुर्चनपुर-लौंटो से नन्यौला गुरुद्वारा श्री सिंह शहीदां में पहुंचा। जहां नगर कीर्तन ने रात्रि ठहराव किया।

पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूरे देश में श्रद्धापूर्वक श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस श्रद्धाभाव के साथ मनाने का काम किया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता व धर्म की रक्षा के लिए जो महान कुर्बानी दी है, उससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है। इसके साथ-साथ उनके अनुयायी भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला ने भी जो कुर्बानी दी है वह भी अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि हम सबको उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना है और उनके संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होने कहा कि इस पवित्र नगर कीर्तन का हर वर्ग आगे आकर श्रद्धापूर्वक स्वागत कर रहा है।

बिहार की जनता ने पीएम की नीतियों पर विश्वास जता फिर एनडीए की सरकार बनाई : शर्मा

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए और उन द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों का काम आलोचना करना होता है। जनता जनार्दन ने इसका जवाब दे दिया है। बिहार की जनता ने एक मुश्त इसका जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों मे विश्वास व आस्था रखते हुए बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम के तौर पर दसवीं बार शपथ ली है जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

इस मौके पर सीईओ जिला परिषद गगनदीप, मदन राणा घेल, विशाल, राज कुमार गुप्ता, एडवोकेट धर्मेन्द्र, संजय गौड़, देवी दयाल, साहिल शर्मा, दिनेश गौड़, ब्राहमण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य, हरपाल सिंह पाली के साथ-साथ श्रद्धालुगण व गणमान्य लोग मौजूद रहे।

अंबाला में 21 व 22 को भी सजाया जाएगा नगर कीर्तन

21 नवम्बर को सुबह 9:30 गुरुद्वारा श्री सिंह शहीदां ननयोला से आरम्भ होकर कर उदयपुर, रसूलपुर, सेखोपुर, जगोली, खन्ना माजरा, नवी निहारसी, निहारसी, जनसुआ, जनसुई, नग्गल, मटेडी सेखां, भानोखेडी, लडाना, रवालों, बहबलपुर, बेगो माजरा होते हुए गुरूद्वारा श्री लखनौर साहिब रात्रि ठहराव होगा ।

इसी प्रकार 22 नवम्बर को सुबह 9:30 गुरूद्वारा श्री लखनौर साहिब से आरंभ होकर माजरी, गुरूद्वारा श्री मर्दों साहिब, दुराना, शाहपुर, छोडपुर, आदेश अस्पताल, खानपुर, केसरी, साहा नहौनी काल्पी अड्डा, मुलाना, दोसडका होते हुए बराडा आकर रात्रि ठहराव होगा अगले दिन पावन नगर कीर्तन शाहबाद में प्रवेश करेगा।

