MP Kartikeya Sharma: लौह पुरुष सरदार पटेल के एकीकरण से लेकर अमित शाह के नए जनादेश तक

Editorial Aaj Samaaj | कार्तिकेय शर्मा, सांसद राज्यसभा | अगस्त 1947 में जब दिल्ली के आसमान में तिरंगा लहरा रहा था तब भारत राष्ट्रीयता के नाजुक किनारे पर खड़ा था। आत्मा से एक ऐसा देश जो विभाजन के जख्मों, सामूहिक प्रवास की अराजकता और 500 से ज्यादा रियासतों की खतरनाक आजादी से त्रस्त था। इसी उथल-पुथल में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का आगमन हुआ, जो देश के पहले गृह मंत्री के रूप में एक एकीकृत राष्ट्र के निर्माण के प्रहरी थे। जुलाई 1947 में संविधान सभा में बहस के दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय भारत की राष्ट्रीय एकता और आंतरिक सुरक्षा की नींव का पत्थर होगा।

अमित शाह में पटेल के समान ही दृढ़ संकल्प

पटेल के बाद गृह मंत्रालय में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अमित शाह में पटेल के समान ही दृढ़ संकल्प वाले कार्यों के दृष्टिकोण की प्रतिध्वनि मिलती है। दोनों व्यक्तियों में न केवल एक विभाग और एक राज्य की समानता है बल्कि दोनों का स्वाभाव भी एक जैसा है। दोनों ही निर्णय लेने में अडिग, योजना बनाने में धैर्यवान और भारत की सेवा में एक अरब सपनों का बोझ उठाने को तैयार।

भारत के प्रारंभिक एकीकरण की गाथा

भारत के प्रारंभिक एकीकरण की गाथा पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति की गाथा है। अंग्रेजों के जाने के बाद 500 से अधिक रियासतों का भाग्य अधर में लटक गया। राजमोहन गांधी ने ‘पटेल : ए लाइफ’ में राजनीतिक परिदृश्य की तुलना एक प्यासे यात्री से की है जिसे बिना गर्दन या तली वाला लेकिन नौ छेदों वाला एक बर्तन दिया गया है। एक निराशाजनक बर्तन जिसे भारत के कुशल कुम्हार पटेल ने किसी तरह पूरा किया। राजकुमार-जिन्हें राज ने लाड़-प्यार दिया और भारत और पाकिस्तान दोनों ने उन्हें खुश किया-अक्सर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। पटेल ने उनसे व्यक्तिगत गर्मजोशी, कानूनी कौशल और जहां समझाने-बुझाने से काम न चले, वहां बल के विश्वसनीय खतरे के साथ वार्ता की।

नवाब को भागने पर मजबूर किया

जब शब्द अपर्याप्त साबित हुए तो पटेल ने निर्णायक रूप से कार्य किया। जूनागढ़ में उनके अल्टीमेटम और जन दबाव ने नवाब को भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जनमत संग्रह के माध्यम से विलय हुआ। हैदराबाद में निजाम की अवज्ञा पांच दिनों के त्वरित आपरेशन पोलो के साथ समाप्त हुई। फिर भी, विजय के बाद भी, पटेल का मिशन समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने अशांत क्षेत्रों का दौरा किया, हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों से सीधे संवाद किया, सुलह का आग्रह किया और सभी के लिए सुरक्षा का आश्वासन दिया—एक राजनेता के रूप में दृढ़ता और उपचार का ऐसा मिश्रण जिसने नाजुक गठबंधनों को भारतीय राष्ट्र की नींव बना दिया।

सबसे जटिल थी जम्मू और कश्मीर की कहानी

एकीकरण की सभी चुनौतियों में, जम्मू और कश्मीर की कहानी सबसे जटिल थी—और आज भी है। अक्टूबर 1947 में, पाकिस्तान से हमलावर राज्य में घुस आए, जिससे महाराजा हरि सिंह को भारत से मदद मांगनी पड़ी। हालांकि पटेल, शुरू में महाराजा के ढुलमुल रवैये पर संशय में थे, लेकिन विलय पर हस्ताक्षर होने के बाद उन्होंने निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने श्रीनगर में सैनिकों को तुरंत हवाई मार्ग से पहुंचाया, जिससे घाटी के पतन को रोकने के लिए स्थिति पर्याप्त रूप से स्थिर हो गई।

आंशिक एकता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के लिए बनाए जा रहे विशेष संवैधानिक प्रावधानों को लेकर पटेल की परदे के पीछे की हताशा को कम ही याद किया जाता है। उन्होंने पूर्ण एकीकरण की वकालत की और आगाह किया कि आंशिक एकता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू ने इस व्यवस्था को एक अस्थायी रियायत के रूप में आगे बढ़ाया, लेकिन पटेल इसके दीर्घकालिक खतरों को देखते थे। उनका रुख कश्मीर की स्वायत्तता के प्रति शत्रुता में नहीं, बल्कि इस विश्वास में निहित था कि असमान संवैधानिक व्यवहार कानूनी रूप से नहीं, बल्कि भावना में अलगाव को कायम रखेगा।

कार्य विभाजन की हिंसा के बीच सामने आया पटेल का एकीकरण

पटेल का एकीकरण कार्य विभाजन की हिंसा के बीच सामने आया, जिसने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया और लगभग दस लाख लोगों की जान ले ली। उन्होंने शरणार्थी शिविरों, खाद्य आपूर्ति और पुनर्वास का प्रबंधन किया, व्यक्तिगत रूप से तनाव कम किया—निजामुद्दीन औलिया दरगाह गए, अमृतसर में सिख नेताओं से मुलाकात की और पक्षपाती प्रशासकों को फटकार लगाई।

पटेल के लिए राष्ट्रीय एकता कोई कल्पना नहीं थी

पटेल के लिए, राष्ट्रीय एकता कोई कल्पना नहीं थी—यह सड़कों, खेतों और शरणार्थी शिविरों में एक जीवंत, रोजमर्रा की लड़ाई थी। उनकी पहचान न केवल संकट में दृढ़ता थी, बल्कि यह आग्रह भी था कि प्रत्येक भारतीय, चाहे उसका धर्म, भाषा या प्रांत कुछ भी हो, उसे यह महसूस करना चाहिए कि वह भारत का अभिन्न अंग है। पटेल ने जिस नक्शे को पूरा करने में मदद की थी, वह बरकरार है, लेकिन संघ को नए तनावों का सामना करना पड़ रहा है, आतंकवाद, उग्रवाद और कुछ क्षेत्रों में अलगाव। इसी माहौल में अमित शाह पटेल की विरासत के आधुनिक उत्तराधिकारी के रूप में उभरे हैं।

जम्मू-कश्मीर के प्रश्न से ज्यादा दोनों के बीच कोई समानता नहीं

जम्मू और कश्मीर के प्रश्न से ज्यादा दोनों के बीच कोई समानता नहीं है। अगस्त 2019 में शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का नेतृत्व किया। संवैधानिक दृष्टि से, यह आजादी के बाद से भारत के संघीय ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था—एक ऐसा कदम जिसने पटेल की आंशिक एकता के खतरों के बारे में लंबे समय से चली आ रही आशंका को पूरा किया। शाह ने इसे उसी भाषा में उचित ठहराया जो पटेल इस्तेमाल कर सकते थे कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए शांति, समान अधिकार और विकास के लिए उसी संवैधानिक ढांचे की आवश्यकता है जो अन्य सभी भारतीयों के लिए है।

शाह को भी कड़े राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा

पटेल की तरह, शाह को भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़े राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और पटेल की तरह, उन्होंने इस बदलाव को दंडात्मक नहीं, बल्कि एकीकरण और अवसर की राह में आने वाली बाधा को दूर करने वाला कदम माना। तब से, सरकार ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, निवेश और सुरक्षा पर जोर दिया है, जो पटेल की दृढ़ता और ठोस लाभों को जोड़ने की पद्धति को दर्शाता है। पटेल की याद दिलाने वाली संकटकालीन नेतृत्व शैली का प्रदर्शन करते हुए, शाह ने अथक परिश्रम किया है—अनुच्छेद 370 के बाद के कश्मीर में समावेशी शासन को आगे बढ़ाने से लेकर पहलगाम में हुए कायराना हमले के साढ़े चार घंटे के भीतर श्रीनगर पहुँचकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देने तक—स्थिरता सुनिश्चित करने और विश्वास बढ़ाने के लिए प्रशासनिक अधिकार को सीधे जनसहभागिता के साथ जोड़ा।

समानता शासन की रणनीतिक लय में भी निहित

पटेल और शाह के बीच समानता केवल उनकी उपलब्धियों में ही नहीं, बल्कि उनके शासन की रणनीतिक लय में भी निहित है। दोनों ही धैर्य और दृढ़ संकल्प का एक संतुलित मिश्रण प्रदर्शित करते हैं—जो उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने को तैयार हैं, फिर भी परिस्थितियों की मांग के अनुसार सटीकता से कार्य करने के लिए समान रूप से तैयार हैं। प्रत्येक ने निरंतर आलोचना, यहाँ तक कि निंदा को भी सहने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, बिना उस मार्ग से विचलित हुए जिसके बारे में उन्हें विश्वास है कि वह दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित में है।

पटेल को उनकी दृढ़ता के लिए कहा जाता है ‘लौह पुरुष’

पटेल को उनकी दृढ़ता के लिए ‘लौह पुरुष’ कहा जाता है; शाह ने राजनीतिक हलकों में इसी तरह की दृढ़ता के लिए ख्याति अर्जित की है—व्यवहार में शांत, लेकिन संकल्प में प्रखर। उनकी शैलियों में एक और गुण समान है: औपनिवेशिक संस्थाओं के रणनीतिक उपयोग और भारतीयकरण में विश्वास। पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा का निर्माण किया और पुलिस की निष्पक्षता को सुदृढ़ किया; प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, शाह ने आपराधिक कानूनों का आधुनिकीकरण किया, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को मजबूत किया और खुफिया समन्वय का विस्तार किया, यह समझते हुए—जैसा कि पटेल ने किया था कि एक संयुक्त राष्ट्र को एक अनुशासित, निष्पक्ष और प्रभावी राज्य तंत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

पटेल के जुड़ाव को दर्शाता है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शाह का कार्य

जम्मू-कश्मीर से परे, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शाह का कार्य भारत के सीमांत क्षेत्रों के साथ पटेल के जुड़ाव को दर्शाता है। पटेल ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया, 1940 के दशक में चेतावनी दी कि उपेक्षा अलगाव को जन्म देगी। शाह की रणनीति में पूर्वोत्तर में शांति समझौतों और विकास गलियारों के साथ-साथ 2026 तक माओवादी हिंसा को खत्म करने के लिए एक समय-सीमा-आधारित अभियान का मिश्रण है। अंतर्निहित तर्क—विकास के लिए सुरक्षा एक पूर्व शर्त है, और विकास स्थायी सुरक्षा की गारंटी है—पटेल के स्थायी दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करता है।

पटेल की विरासत स्टैच्यू आफ यूनिटी में अमर

आज, पटेल की विरासत स्टैच्यू आफ यूनिटी में अमर है, जो नर्मदा के ऊपर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है—एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त रूपक जो हर तूफान के दौरान अडिग रहा। लेकिन उनका असली स्मारक जीवंत गणराज्य है: एक विविध और लचीला भारत।

एकता बनाई जाती है, दी नहीं जाती

पटेल द्वारा रियासतों के एकीकरण—अनुनय, संकट प्रबंधन और आकर्षण व बल के कुशल मिश्रण के माध्यम से—से लेकर शाह द्वारा जम्मू-कश्मीर के पुनर्निर्धारण, पूर्वोत्तर में शांति समझौते और दृढ़ उग्रवाद-विरोधी कार्रवाई तक, यह निरंतरता अचूक है। पटेल द्वारा एकता की आधारशिला के रूप में परिकल्पित, गृह मंत्रालय कायम है क्योंकि एकता बनाई जाती है, दी नहीं जाती—पटेल ने एक खंडित उपमहाद्वीप को जोड़ा, जबकि शाह विधायी सटीकता, रणनीतिक सुरक्षा और सुनियोजित शासन-कौशल के माध्यम से एक अशांत गणराज्य को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं।

अमित शाह जंजीर की मजबूती के रक्षक

यदि पटेल गणराज्य की पहली अटूट जंजीर गढ़ने वाले लोहार थे, तो अमित शाह उस जंजीर की मजबूती के रक्षक हैं। 1947 में जलाई गई मशाल आज भी चमक रही है। इसकी लौ को अमित शाह जैसे प्रबंधकों के हाथों नया रूप दिया गया है, फिर भी यह उसी प्रचंड प्रकाश से जल रही है। एकता जो भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन और भारत की सेवा के अटूट संकल्प से बनी है। उसकी कमान अब अमित शाह के हाथों में है।

