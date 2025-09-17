MP Kartikeya Sharma: भारत के प्रधान सेवक, एक युग के राजनेता

MP Kartikeya Sharma Writes | कार्तिकेय शर्मा, सांसद, राज्यसभा | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महानता का असली प्रमाण यह है कि उन्होंने लोकतंत्र में नेतृत्व के अर्थ को व्यापक बनाया है। वे केवल शासन ही नहीं करते, बल्कि वे सहभागिता को भी प्रेरित करते हैं। आज 17 सितंबर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यह किसी नेता के जीवन की वर्षगांठ से कहीं बढ़कर है। यह भारत के लोकतंत्र में एक निर्णायक अध्याय का उत्सव है। पीएम मोदी के नेतृत्व ने न केवल हमारे राष्ट्र की दिशा बदली है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में राजनीतिक नेतृत्व की परिभाषा भी बदली है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक अटूट ‘भारत प्रथम’ नीति को आगे बढ़ाया

पिछले एक दशक में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, युद्धों, बदलते गठबंधनों और क्षेत्र-विशिष्ट संघर्षों से प्रभावित रही है, जिनके झटके भारत की सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। अस्थिर पड़ोस में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा से लेकर वैश्विक व्यवस्था में अपनी जगह बनाने तक, प्रधानमंत्री मोदी ने निरंतर एक अटूट ‘भारत प्रथम’ नीति को आगे बढ़ाया है। उनके नेतृत्व ने प्रदर्शित किया है कि रणनीतिक स्वायत्तता और सिद्धांत-आधारित कूटनीति साथ-साथ चल सकती है, जिससे भारत, राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना क्षेत्रीय संघर्षों और महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता से निपटने में सक्षम हो सकता है।

भारत को विश्व मामलों में निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारियों को मजबूत करके, पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों को गहरा करके और जी20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका का विस्तार करके, उन्होंने भारत को एक निष्क्रिय भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि विश्व मामलों में एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इस लिहाज से, उनके कार्यकाल को उस दौर के रूप में याद किया जाएगा जब वैश्विक शासन में भारत की आवाज को अभूतपूर्व महत्व मिला।उनका घरेलू एजेंडा भी उतना ही परिवर्तनकारी रहा है, जहां संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ महत्वाकांक्षी संस्था-निर्माण भी हुआ है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों ने ऋणग्रस्त प्रणाली में स्थिरता बहाल की

वित्तीय समावेशन की पहलों ने लाखों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाया, जिससे नागरिक और राज्य के बीच संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया गया। बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों ने एक अत्यधिक ऋणग्रस्त प्रणाली में स्थिरता बहाल की, जबकि जीएसटी जैसी पहलों ने एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया। एक्सप्रेसवे से लेकर हाई-स्पीड रेल तक, बिजली उत्पादन से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से न केवल एक ऐतिहासिक घाटे का समाधान हुआ है, बल्कि विकास के नए रास्ते भी खुले हैं। कुल मिलाकर, ये उपाय इस स्पष्ट मान्यता को दर्शाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का उदय आर्थिक मजबूती, संस्थागत विश्वसनीयता और अपने नागरिकों के सशक्तीकरण पर आधारित होना चाहिए।

भाजपा के लिए भी परिवर्तनकारी रहा यह युग

यह युग भाजपा के लिए भी परिवर्तनकारी रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, पार्टी अपनी पिछली सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर एक सच्ची राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरी है। पूर्वोत्तर, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत इस विस्तार को दर्शाती है, जबकि गुजरात निरंतरता और विकास का गढ़ बना हुआ है। मोदी जी न केवल पार्टी के भीतर एक नेता, बल्कि परिवर्तन के निर्माता भी बन गए, जिससे भाजपा को एक व्यापक सामाजिक आधार और वैश्विक राजनीति पर एक छाप मिली। जो कभी सीमित प्रभाव वाला एक कैडर-आधारित आंदोलन था, आज भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है।

सेवा की भावना और नैतिक स्पष्टता

इसलिए, जब हम इस दिन को मनाते हैं, तो यह केवल प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के बारे में नहीं है। यह उन मूल्यों, अनुभवों और दृढ़ विश्वासों पर चिंतन करने के बारे में है जिन्होंने उनकी यात्रा को आकार दिया—और उस स्थायी विरासत पर भी जो वे भारत के प्रधान सेवक के रूप में निरंतर गढ़ रहे हैं। सेवा की यह भावना और नैतिक स्पष्टता, जो उनके सार्वजनिक जीवन का केंद्रबिंदु है, उनकी मां हीराबेन द्वारा प्रदान की गई शांत शक्ति और मूल्यों में अपनी गहरी जड़ें जमाती है। जीवन में कम उम्र में ही विधवा हो जाने और अपने परिवार की जिÞम्मेदारियों को शांत साहस के साथ निभाने के बाद, वे शक्ति और सत्यनिष्ठा की एक स्तंभ बनी रहीं। उनका जीवन परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उस गरिमा से परिभाषित होता है जिसके साथ उन्होंने उनका सामना किया और अपने बच्चों में ईमानदारी, लचीलापन और सादगी के गुणों का संचार किया।

पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो गर्व नहीं, सिद्धांत से भरे थे शब्द

जब मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उनके शब्द गर्व से नहीं, बल्कि सिद्धांत से भरे थे: ‘मैं सरकार में आपके काम को नहीं समझती, लेकिन कभी रिश्वत मत लेना।’ यही सरल सलाह उनके लिए नैतिक दिशासूचक बन गई। नि:स्वार्थ सेवा करने की उनकी आदत, अपनी क्षमता के अनुसार जीने का उनका आग्रह और निष्पक्षता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने ही मोदी जी के सेवा के मूल्य में आजीवन विश्वास को आकार दिया। उनके बाद के रूपों में भी उनकी छाप दिखाई देती है। उनके समय के धुएं से भरे रसोईघरों ने उज्ज्वला योजना को प्रेरित किया, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान पर उनका जोर गरीब कल्याण नीतियों की नींव बना। उन्होंने सिर्फ एक बेटे का पालन-पोषण नहीं किया, उन्होंने मां भारती के एक सच्चे सेवक का पालन-पोषण किया।

परिवार ने मूल्य दिए, संघ ने अनुशासन दिया

यदि परिवार ने उन्हें मूल्य दिए, तो संघ ने उन्हें अनुशासन दिया। 1972 में, मोदी जी लक्ष्मणराव इनामदार, जिन्हें प्यार से ‘वकील साहब’ कहा जाता था, के मार्गदर्शन में पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक बन गए। उस युवा के लिए, जिसने खुद को पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन के लिए समर्पित करने के लिए अपने परिवार से दूर कर लिया था, इनामदार एक मार्गदर्शक और पिता तुल्य बन गए। उन्होंने युवा नरेंद्र मोदी में एक असाधारण दृढ़ संकल्प को तुरंत पहचान लिया और उनके विकास को आकार देने में व्यक्तिगत रुचि ली। इनामदार ने उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और शासन व सार्वजनिक मामलों की उनकी समझ को गहरा करने के लिए मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान किए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मोदी जी को यह विश्वास दिलाया कि संगठनात्मक कार्य केवल संख्या या लामबंदी के बारे में नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के बारे में है।

लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण जुड़ाव

उनके मार्गदर्शन में, मोदीजी ने विनम्रता और अधिकार, कठोर अनुशासन और लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण जुड़ाव के बीच सूक्ष्म संतुलन सीखा। स्वयं से पहले सेवा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से पहले राष्ट्रीय एकता पर उनके जोर ने एक अमिट छाप छोड़ी। मोदीजी का सम्मान इतना गहरा था कि वर्षों बाद, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने इनामदार की स्मृति में एक जीवनी, ‘सेतुबंध’ का सह-लेखन किया, जिसमें उन्हें एक ऐसे सेतु-निर्माता के रूप में चित्रित किया गया जिसने उनके जीवन को दिशा और आकार दिया। इनामदार से, मोदीजी ने बिना किसी अपेक्षा के अथक परिश्रम करने का अनुशासन, बड़े समुदायों को साझा लक्ष्यों की ओर प्रेरित करने की दूरदर्शिता, और यह आंतरिक विश्वास सीखा कि नेतृत्व सर्वोपरि चरित्र पर आधारित होना चाहिए। यही वे गुण थे जिन्होंने बाद में उन्हें अभूतपूर्व पैमाने के राष्ट्रीय अभियानों की संकल्पना और क्रियान्वयन सटीकता और उद्देश्य के साथ करने में सक्षम बनाया।

सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रति अटूट श्रद्धा

प्रभाव का तीसरा स्तंभ मोदी जी के स्वामी विवेकानंद के गहन अध्ययन और सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा से आया। विवेकानंद की यह शिक्षा कि मानवता की सेवा ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है, ने मोदी जी को स्वयं को केवल प्रधानमंत्री कहने के बजाय प्रधान सेवक कहने के निर्णय को आकार दिया। स्वामी जी का यह संदेश कि समानता सुनिश्चित होने पर ही समाज प्रगति करता है, मोदी जी की जन-धन, आयुष्मान भारत और गरीब कल्याण योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं से प्रेरित था, जो सभी गरीबों को बुनियादी सम्मान प्रदान करती हैं।

राष्ट्रीय एकता के प्रति पटेल की अटूट प्रतिबद्धता मोदी जी के राजनेतात्व में एक मार्गदर्शक शक्ति बनी हुई है, जो प्रतीकात्मक कार्यों—जैसे अनुच्छेद 370 को पटेल के दृष्टिकोण को समर्पित करना—और उनके सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण जैसी ऐतिहासिक पहलों, दोनों में परिलक्षित होती है।

ये सूत्र—मातृ मूल्य, संगठनात्मक अनुशासन और दार्शनिक दृढ़ विश्वास—एक साथ मिलकर एक ऐसे नेतृत्व में आए जिसने पिछले दशक में भारत को बदल दिया है। जेएमएम त्रिमूर्ति ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में क्रांति ला दी, लाभों को सीधे नागरिकों तक पहुंचाया और लीकेज को समाप्त किया। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य में सुधार किया, जबकि डिजिटल इंडिया ने दूरस्थ क्षेत्रों को अवसरों से जोड़ा।

मेक इन इंडिया और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा

मेक इन इंडिया और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा जैसी पहलों ने भारत की वैश्विक आर्थिक उपस्थिति को नए सिरे से परिभाषित किया है, जो औद्योगिक विकास और सतत विकास के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। कौशल विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का समर्थन करने वाले कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। उनके शासन ने महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष बल दिया है—बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी प्रमुख पहलों और संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने वाले ऐतिहासिक कानून के माध्यम से, यह सुनिश्चित करते हुए कि नए भारत का उदय लैंगिक न्याय और समान अवसर पर आधारित हो।

पर्यावरण संरक्षण भी रहा दृष्टिकोण का केंद्र

पर्यावरण संरक्षण भी उनके दृष्टिकोण का केंद्र रहा है, जिसका उदाहरण लाइफ मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, वनीकरण अभियान और संरक्षण पहल हैं जो पारिस्थितिक स्थिरता को नागरिकों के कल्याण से जोड़ते हैं। 2025 के लिए नियोजित दूरदर्शी पहल, जिसमें 75,000 स्वास्थ्य शिविरों के साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, साथ ही नए अस्पतालों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन शामिल है, नागरिकों को सशक्त बनाने, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को और प्रदर्शित करता है। ये कार्यक्रम मिलकर दर्शाते हैं कि कैसे उनका नेतृत्व समग्र राष्ट्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रणनीतिक दूरदर्शिता को एकीकृत करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिया है, अब वे उसे लौटा रहे

मैं इन पहलों को अलग-थलग योजनाओं के रूप में नहीं, बल्कि सेवा, सादगी और त्याग से भरे जीवन से आकार लेने वाले एक दृष्टिकोण के रूप में देखता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिया है, अब वे उसे लौटा रहे हैं—न केवल भारत को, बल्कि पूरी दुनिया को। अपनी मां से सीखे मूल्य, संघ का अनुशासन और विवेकानंद व सरदार पटेल की प्रेरणा मिलकर एक ऐसे नेतृत्व का निर्माण करते हैं जो शासन को शासन करने का नहीं, बल्कि उत्थान का साधन मानता है।

पीएम का जन्मदिन एक उत्सव नहीं, एक अर्पण

इसी भावना से, उनका जन्मदिन एक उत्सव नहीं, बल्कि एक अर्पण है। सेवा पर्व व्यक्तिगत उपलब्धियों को राष्ट्र सेवा में बदल देता है। सरदार पटेल प्राणी उद्यान (2019) से लेकर एक दिन में दो करोड़ टीकाकरण (2021), पीएम विश्वकर्मा (2023) से लेकर 26 लाख घरों और सुभद्रा योजना (2024) तक, हर कार्य अनुभव पर आधारित है, न कि केवल अनुभव पर। और अब, उनके 75वें जन्मदिन पर, 75,000 स्वास्थ्य शिविर और नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर अगले कदम का प्रतीक हैं। ये नीतिगत घोषणाएं नहीं हैं—ये भारत माता की सेवा में समर्पित, संघर्ष से आकार लिए जीवन का प्रतिदान हैं।

लोकतंत्र में नेतृत्व के अर्थ को व्यापक बनाया

अपने जन्मदिन को सेवा कार्यों को समर्पित करते हैं मोदी

यहां तक कि जिस तरह से वे अपना जन्मदिन मनाते हैं—इसे व्यक्तिगत उत्सव के बजाय सेवा कार्यों को समर्पित करते हैं—वह उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता है और उनके इस विश्वास को पुष्ट करता है कि नेतृत्व अंतत: देने के बारे में है, प्राप्त करने के बारे में नहीं। उनके सुधार केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के कार्य हैं, जो उद्देश्य की स्पष्टता और कार्यान्वयन के अनुशासन के साथ किए गए हैं, जो सार्वजनिक जीवन में विरले ही देखने को मिलता है। चाहे कल्याण हो, आर्थिक परिवर्तन हो, या विदेश नीति हो, उनकी छाप निरंतर रही है—निर्णायक, जन-केंद्रित और दूरदर्शी। नीतियों को जनांदोलनों में और आदर्शों को कार्यरूप में बदलने में, उन्होंने सत्ता को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सेवा को सर्वोच्च आदर्श के रूप में अपनाया है।

भारत माता के प्रति निरंतर समर्पण के जीवन का सम्मान

प्रधानमंत्री के 75 वर्ष पूरे होने पर, राष्ट्र केवल अपने नेता का जन्मदिन ही नहीं मना रहा है—यह भारत माता के प्रति उनके निरंतर समर्पण के जीवन का सम्मान कर रहा है। उनकी यात्रा न केवल आज के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश भी है, जो हम सभी को, विशेषकर जनसेवा में लगे लोगों को, यह याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा, त्याग और जनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। इस दिन, जब भारत सेवा पर्व मना रहा है, हम श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

ईश्वर दीघार्यु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे

ईश्वर उन्हें दीघार्यु, उत्तम स्वास्थ्य और भारत को समृद्धि, गरिमा और वैश्विक सम्मान की और भी ऊंचाइयों तक ले जाने की निरंतर शक्ति प्रदान करे। एक आत्मनिर्भर, समावेशी और आध्यात्मिक रूप से आत्मविश्वासी राष्ट्र का उनका दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में और अधिक पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो, और हमारी महान भूमि के प्रत्येक नागरिक को प्रगति और गौरव प्रदान करे। (लेखक राज्यसभा के सांसद हैं।)

