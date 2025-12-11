MP Kartikeya Sharma Meets Amit Shah, (आज समाज), नई दिल्ली/चंडीगढ़: सांसद कार्तिकेय शर्मा ने वीरवार को संसद भवन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि माननीय गृह मंत्री से मिलना सदैव एक सार्थक अनुभव होता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन से जुड़े विषयों पर उनकी दूरदृष्टि देश की व्यापक दिशा को समझने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है।

अनेक मुद्दों पर हुई यह संक्षिप्त चर्चा अत्यंत उपयोगी रही

उन्होंने बताया कि अनेक मुद्दों पर हुई यह संक्षिप्त चर्चा अत्यंत उपयोगी रही और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं व प्रशासनिक चुनौतियों की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक बनी। कार्तिकेय शर्मा ने माननीय गृह मंत्री द्वारा समय देने और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद में दिखाई जाने वाली सहजता और उदारता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मुलाकातें हमेशा उत्साहवर्धक होती हैं और आगे के कार्यों की दिशा को अधिक स्पष्ट बनाती हैं। भेंट के अंत में कार्तिकेय शर्मा ने माननीय गृह मंत्री के प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता प्रकट की।

