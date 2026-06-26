Jind News : नेशनल हाइवे पर बड़ौदा के पास सांसद जयप्रकाश की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट

सांसद जयप्रकाश ने एनएचएआई को ठहराया एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार

बेसहारा पशु अचानक आने से हुआ हादसा

सीएम ने फोन कर जाना सांसद का हालचाल

Jind News(आज समाज नेटवर्क) जींद। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश (जेपी) की गाड़ी का शुक्रवार दोपहर बाद एक्सीडेंट हो गया। दिल्ली-पटियाला हाईवे बड़ौदा-उचाना के बीच उनकी गाड़ी के आगे अचानक बेसहारा पशु (बैल) आ गया। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि गाड़ी के सारे एयरबैग खुल गए। अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सांसद की गाड़ी का एक्सीडेंट होने की जानकारी मिलने के बाद कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। सांसद जयप्रकाश को गाड़ी से नागरिक अस्पताल उचाना लेकर आया गया। जयप्रकाश समर्थक वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी ने फोन कर सांसद जयप्रकाश का हालाचाल पूछा।

उचाना थाना प्रभारी चंद्रपाल भी घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे। डा. योगेश शर्मा ने बताया कि सांसद जयप्रकाश को एक्सीडेंट के बाद लेकर आया गया। कुछ चोट उंगली, पांव पर खरोज आई है। उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। सांसद जयप्रकाश की गाड़ी का एक्सीडेंट होने की सूचना मिलने पर अस्पताल परिसर में सांसद के समर्थक उनका हालचाल पूछने पहुंचे लगे। सांसद के साथ चालक सोनू गाड़ी में था। सोनू के हाथ में गूम चोट लगी है।

एनएचएआई को ठहराया जिम्मेदार

हाइवे पर बेसहारा पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सांसद जयप्रकाश ने एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसको लेकर वो एनएचएआई के सेक्रेटरी, चेयरमैन से चर्चा करेंगे। एनएचएआई ये भी नहीं कह सकते ये किसान के खेत का है। किसान के खेत से पशु आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी एनएचएआई की है। एनएचआई पीडी हिसार के अंडर आता है। ई दिशा की मीटिंग में कहता रहा हूं। आवारा पशुओं के लिए जब केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है तो एनएचएआई इनकी रोकथाम क्यों नहीं करता।

आवारा पशुओं की रोकथाम की व्यवस्था एनएचएआई को करनी चाहिए। दुर्घटना में भगवान ने मैं बचा दिया बैलून (गुब्बारे) फूल गए मजबूत गाड़ी थी। सांसद जयप्रकाश ने बताया कि नारनौंद से नरवाना जा रहे थे। बड़ौदा से आगे दूसरी तरफ से बेसहारा पशु छंलाग लगा कर आगे आ गया उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन बचा नहीं सकते थे। बेसहारा पशु से टक्कर होने से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। वो अब कैथल जाएंगे। क्योंकि एक्सीडेंट की जानकारी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे है।

एकदम से आया बेसहारा पशु

प्रत्यक्षदर्शी रामनिवास करसिंधु ने बताया कि वो खेत में कार्य से गए थे। जब वो वापिस आ रहे थे तो जींद की तरफ से आ रही गाड़ी के आगे एकदम से दूसरी तरफ से छंलाग लगा कर काला रंग का बेसहारा पशु गाड़ी के आगे आ गया। टक्कर बहुत जबरदस्त थी बेसहारा पशु काफी दूर जाकर गिरा। सांसद जयप्रकाश गाड़ी में थे। सांसद एवं चालक दोनों गाड़ी से बहार निकले। गाड़ी के बलून खुल गए। सांसद एक्सीटेंड होने से घबराए हुए थे किसी तरह की चोट उन्हें नहीं थी। उपचार के लिए उन्हें नागरिक अस्पाल लेकर जाया गया।