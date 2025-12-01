MP Deepender Hooda ने सदन के पहले ही दिन लगाया कॉलिंग अटेंशन मोशन, सरकार से पूछे कईं सवाल !!

MP Deepender Hooda ने सदन के पहले ही दिन लगाया कॉलिंग अटेंशन मोशन, सरकार से पूछे कईं सवाल !!

MP Deepender Hooda, (आज समाज), नई दिल्ली : रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सदन के पहले ही दिन कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाया और रोहतक के लाखन माजरा स्टेडियम में हार्दिक राठी और बहादुरगढ़ के अमन की मृत्यु को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। दीपेंद्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा में स्टेडियम स्टेडियम की स्थिति के मुद्दे पर मैंने पार्लियामेंट में कॉलिंग अटेंशन लगाया था।

सांसद निधि का भी सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा

हार्दिक राठी के परिवार को न्याय मिले इसको लेकर कॉलिंग अटेंशन लगाया। हमारी सांसद निधि का भी सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष को ड्रामा नहीं करने और डिलीवरी की बात करते हैं, जबकि खुद सरकार ड्रामा कर रही है और ग्राउंड पर कुछ डिलीवर नहीं हो रहा। खिलाड़ी , वायु प्रदूषण और SIR. का मुद्दा लगातार हम सदन में उठाते रहेंगे।

एक-एक करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देकर न्याय दें

दीपेंद्र ने कहा कि यह घटना काफी बड़ी और खेल ढांचे की पोल खोलती तस्वीर है। दीपेंद्र ने कहा कि आने वाले समय में प्रिविलेज ब्रीच मोशन भी लगाएंगे और स्पीकर से भी इस संदर्भ मे मुलाक़ात करेंगे। सरकार दोनों खिलाड़ियों के परिवार को एक-एक करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देकर न्याय दें। दोषी अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

सरकार और बीजेपी वाले खुद ड्रामा करते

पीएम के बयान कि विपक्ष ड्रामा नही बल्कि डिलीवरी पर जोर दे पर दीपेंद्र हूड्डा ने कहा ‘ड्रामा’ कौन करता है और ‘डिलीवरी’ कौन यह जनता देख रही है। सरकार और बीजेपी वाले खुद ड्रामा करते हैं। अगर हरियाणा में सरकार ने काम किया होता तो आज इस तरीके की घटना नहीं हुई होती। मेरे द्वारा जारी सांसद निधि का इस्तेमाल भी नही किया गया। स्टेडियम इतने बुरे हाल में नहीं होते। सरकार की योजना लोगों तक पहुंच पाती। संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया जाएगा।

