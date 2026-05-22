MP Bhojshala News: कोर्ट फैसले के बाद पहला शुक्रवार, भोजशाला में लगे वाग्देवी के जयकारे

MP Bhojshala News, भोपाल: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद में कोर्ट के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है और इस मौके पर मंदिर परिसर में महाआरती व अखंड पूजा का आयोजन किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के लोगों का सुबह से भोजशाला पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस दौरान उन्होंने वाग्देवी के जयकारे लगाए। मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

हिंदुओं में खुशी की लहर

गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष मानता है कि भोजशाला मंदिर नहीं, कमल मौला मस्जिद परिसर है, वहीं हिंदू पक्ष की दलील है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि भोजशाला मंदिर परिसर है। यह दशकों पुराना विवाद था जिस पर 15 मई को दिए अपने फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने 11वीं सदी की इस इमारत (भोजशाला) को देवी वाग्देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर के तौर पर आधिकारिक मान्यता दे दी है। कोर्ट ने यहां हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी है, जिसके बाद से हिंदुओं में खुशी की लहर है। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

कोर्ट के फैसले अगले दिन यानि 16 मई (शनिवार) को सुबह की कार्यवाही पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा के पाठ के साथ संपन्न हुई। अदालत के फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है। 721 वर्षों के बाद आज पहली बार शुक्रवार को परिसर में हिंदुओं की एंट्री हुई है। नहीं तो यहां शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम एकत्रित होते थे।

परिसर में लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़

हिंदू पक्ष की ओर से आज गर्भगृह में मां सरस्वती की प्रतीकात्मक प्रतिमा के साथ पूजा-अर्चना की जा रही है। पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है और मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान जारी हैं। प्रशासन की ओर से किसी तरह की गड़बड़ी के मद्देनजर भोजशाला परिसर और आसपास के इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। भोजशाला परिसर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है।