Movies Releasing in June 2026: Welcome To The Jungle’ से ‘Cocktail 2’ तक, ये 7 फिल्में थिएटर्स में मचाएंगी सुनामी

By
Mohit Saini
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Movies Releasing in June 2026: Welcome To The Jungle’ से ‘Cocktail 2’ तक, ये 7 फिल्में थिएटर्स में मचाएंगी सुनामी
Movies Releasing in June 2026: Welcome To The Jungle’ से ‘Cocktail 2’ तक, ये 7 फिल्में थिएटर्स में मचाएंगी सुनामी
Movies Releasing in June 2026: जून 2026 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्में: इस जून, गर्मी सिर्फ़ मौसम में ही नहीं बढ़ेगी। बॉक्स ऑफ़िस पर भी ज़बरदस्त धमाका होने वाला है। फ़िल्म प्रेमियों के लिए यह महीना ब्लॉकबस्टर साबित होने वाला है,
 क्योंकि कॉमेडी, रोमांस, हॉरर, थ्रिलर और एक्शन से भरपूर सात बड़ी हिंदी फ़िल्में बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मल्टी-स्टारर एंटरटेनर्स से लेकर ज़बरदस्त इमोशनल ड्रामा तक, जून 2026 सिनेमा प्रेमियों के लिए नॉन-स्टॉप मनोरंजन का वादा करता है। इस महीने सिनेमाघरों में आने वाली बॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज़ पर एक नज़र यहाँ दी गई है।

बॉबी देओल की ‘बंदर’ की रिलीज़ डेट

इस महीने की पहली बड़ी रिलीज़ है ‘बंदर’, जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है और जिसमें बॉबी देओल एक दमदार भूमिका में नज़र आएंगे। यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर-ड्रामा असल ज़िंदगी की घटनाओं से प्रेरित है और एक ज़बरदस्त सिनेमैटिक अनुभव का वादा करता है। इस फ़िल्म में सान्या मल्होत्रा, सबा आज़ाद और कई अन्य प्रतिभाशाली कलाकार भी शामिल हैं।
रिलीज़ डेट: 5 जून, 2026।

है जवानी तो इश्क़ होना है’ की टक्कर ‘बंदर’ से होगी

इसी रिलीज़ डेट पर वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म ‘है जवानी तो इश्क़ होना है’ भी रिलीज़ हो रही है। लव ट्राएंगल, रिश्तों की उलझन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर यह फ़िल्म उन युवा दर्शकों को आकर्षित करने की उम्मीद है जो एक मज़ेदार एंटरटेनर की तलाश में हैं।
रिलीज़ डेट: 5 जून, 2026।

दिलजीत दोसांझ की ‘मैं वापस आऊंगा’ इस जून में आ रही है

इम्तियाज़ अली द्वारा निर्देशित फ़िल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ में दिलजीत दोसांझ एक दिल को छू लेने वाले पीरियड रोमांटिक ड्रामा में नज़र आएंगे। 1947 के बँटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फ़िल्म पीढ़ियों के बीच शाश्वत प्रेम, जुदाई, यादों और भावनात्मक दर्द को दर्शाती है।
रिलीज़ डेट: 12 जून, 2026।

मनोज बाजपेयी की ‘द गवर्नर: द साइलेंट सेवर’ की कहानी

मनोज बाजपेयी फ़िल्म ‘द गवर्नर: द साइलेंट सेवर’ में नज़र आएंगे, जो 1990 के दशक के भारत के बड़े आर्थिक संकट से प्रेरित एक दमदार ड्रामा है। यह फिल्म उस दौर में देश के संघर्ष को दर्शाती है जब देश कथित तौर पर दिवालियापन के कगार पर था। इसका गंभीर विषय और गहन कथानक इसे इस महीने की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनाता है।
रिलीज़ तिथि: 12 जून, 2026

हॉरर प्रेमियों के लिए तैयार हो जाइए ‘हॉन्टेड 3डी’ के लिए

हॉरर प्रेमियों के लिए भी खुशखबरी है क्योंकि विक्रम भट्ट ‘हॉन्टेड 3डी’ के साथ वापसी कर रहे हैं। यह हॉरर-थ्रिलर ऊटी के घने जंगलों में स्थित ग्लेन मैनर नामक एक रहस्यमय हवेली के इर्द-गिर्द घूमती है। अलौकिक रहस्यों और रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट से भरपूर यह फिल्म एक बार फिर बड़े पर्दे पर रोमांच का अनुभव कराने का लक्ष्य रखती है।
रिलीज़ तिथि: 12 जून, 2026

शाहिद कपूर की ‘कॉकटेल 2’ की रिलीज़ तिथि

शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत ‘कॉकटेल 2’ में रोमांस, दिल टूटना और आधुनिक रिश्ते केंद्र में होंगे। यह रोमांटिक ड्रामा प्रेम त्रिकोण और आज के रिश्तों में भावनात्मक जटिलताओं को उजागर करता है। यह फिल्म 2012 की हिट फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है।
रिलीज की तारीख: 19 जून, 2026।

‘वेलकम टू द जंगल’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है

अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के साथ महीने का शानदार समापन हो रहा है। एक्शन-कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म में कई बड़े सितारे हैं और इससे पूरे परिवार के मनोरंजन की उम्मीद है। फिल्म के गाने ‘घिस घिस घिस’ की लोकप्रियता के बाद से ही फिल्म को लेकर चर्चा चरम पर है।
रिलीज की तारीख: 26 जून, 2026।

जून 2026 में रिलीज होने वाली कौन सी फिल्म के लिए आप सबसे ज्यादा उत्साहित हैं?

रोमांचक थ्रिलर और भावुक ड्रामा से लेकर हंसाने वाली कॉमेडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फिल्मों तक, जून 2026 में हर फिल्म प्रेमी के लिए कुछ न कुछ है। बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के बीच टक्कर के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म महीने की सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरती है।