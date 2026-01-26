Mouni Roy का शॉकिंग VIDEO: खुले मंच पर मिडिल फिंगर दिखाकर दिया करारा जवाब

Mouni Roy: एक्ट्रेस मौनी रॉय हाल ही में करनाल में एक इवेंट में उत्पीड़न की एक परेशान करने वाली घटना का खुलासा करने के बाद सुर्खियों में आईं। 40 साल की एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि दो आदमियों ने, जो उनके पिता या दादा की उम्र के थे, उनकी कमर को गलत तरीके से छुआ और अश्लील कमेंट्स किए। उनका चौंकाने वाला खुलासा कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़क गया।

अब, इस खुलासे के बाद, मौनी रॉय का एक नया वीडियो ऑनलाइन सामने आया है और यह काफी ध्यान खींच रहा है। वायरल क्लिप में, एक्ट्रेस को स्टेज पर खुलेआम मिडिल फिंगर दिखाते हुए देखा जा रहा है — एक बार नहीं, बल्कि कई बार। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि यह वीडियो किस इवेंट का है।

मौनी रॉय ने स्टेज पर मिडिल फिंगर दिखाई

छोटे से वायरल वीडियो में, मौनी रॉय को स्टेज पर परफॉर्म करते समय एक सिल्वर, रिवीलिंग ड्रेस पहने देखा जा सकता है। अचानक, वह नाचना बंद कर देती है, एक हाथ ऊपर उठाती है, और मिडिल फिंगर दिखाती है। कुछ ही देर बाद, वह आगे बढ़ती है और दोनों हाथ ऊपर उठाकर, फिर से दर्शकों को मिडिल फिंगर दिखाती है।

वीडियो के समय को देखते हुए — जो उनके उत्पीड़न के दावों के ठीक बाद आया है — नेटिज़न्स अनुमान लगा रहे हैं कि यह क्लिप उसी करनाल इवेंट का हो सकता है जिसका जिक्र मौनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में किया था। हालांकि, इवेंट या इस इशारे के पीछे के संदर्भ के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

फैंस मौनी रॉय के समर्थन में आए

मौनी के चौंकाने वाले उत्पीड़न के खुलासे और वायरल वीडियो के बाद, फैंस उनके समर्थन में मजबूती से सामने आए हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना ​​है कि एक्ट्रेस ने सही प्रतिक्रिया दी और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के लिए उनकी तारीफ की।

शनिवार को, मौनी ने घटना का वर्णन करते हुए एक विस्तृत इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की। उन्होंने बताया कि करनाल इवेंट के दौरान दो अधेड़ उम्र के आदमियों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। एक्ट्रेस ने निराशा भी व्यक्त की, यह कहते हुए कि न तो इवेंट के आयोजकों और न ही वहां मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप किया या इस अस्वीकार्य व्यवहार को रोका।

उनके बयान ने ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें कई लोग उनके बोलने और सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का खुलासा करने के साहस की सराहना कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर हंगामा

मौनी रॉय के खुलासे और वायरल स्टेज वीडियो ने एक बार फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में उत्पीड़न के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि वायरल क्लिप पर राय बंटी हुई है, लेकिन नेटिज़न्स का एक बड़ा वर्ग मानता है कि उनका गुस्सा और प्रतिक्रिया जायज है, खासकर उनके साथ जो कथित तौर पर हुआ उसके बाद। फिलहाल, मौनी रॉय ने वायरल वीडियो को लेकर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन यह घटना अभी भी सुर्खियों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

