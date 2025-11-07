Mouni Roy Experience: उसने मेरा मुंह पकड़ा…” मौनी रॉय का चौंकाने वाला खुलासा, 21 की उम्र में हुई थी गंदी हरकत

Mouni Roy Experience: बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय, जो आज टीवी और बड़े पर्दे दोनों पर अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों की एक भयावह घटना का खुलासा किया। 40 वर्षीय अभिनेत्री, जिन्होंने टेलीविजन से अपना सफर शुरू किया और गोल्ड और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में चमकीं, ने बताया कि कैसे 21 साल की उम्र में एक फिल्म के नरेशन के दौरान उन्हें एक परेशान करने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा था।
मौनी रॉय का चौंकाने वाला खुलासा
अपूर्व मुखीजा के साथ एक साक्षात्कार में, मौनी ने अपने कास्टिंग काउच के अनुभव के बारे में खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी ऐसी घटना का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने याद करते हुए कहा, “मैं 21 साल की थी और एक फिल्म निर्माता के ऑफिस में नरेशन के लिए गई थी। उन्होंने मुझे एक सीन के बारे में बताया जिसमें महिला किरदार स्विमिंग पूल में गिरने के बाद बेहोश हो जाती है।”
वह पल जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया
मौनी ने आगे कहा, “उसने बताया कि हीरो उसे बचाता है और उसे होश में लाने के लिए मुँह से मुँह लगाता है। अचानक, उस आदमी ने मेरा चेहरा पकड़ लिया और मुझे दिखाने की कोशिश की कि यह कैसे किया जाता है – वहीं!”
अभिनेत्री ने कहा कि वह स्तब्ध और काँपती रह गईं। “एक पल के लिए, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ था। मैं डर गई और वहाँ से भाग गई। वह घटना मुझे लंबे समय तक परेशान करती रही।”
छोटे पर्दे से बड़ी कामयाबी तक
इतने दर्दनाक अनुभवों के बावजूद, मौनी रॉय इन सबसे ऊपर उठकर उभरीं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत प्रतिष्ठित टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से की और बाद में ‘देवों के देव… महादेव’ और ‘नागिन’ से घर-घर में मशहूर हो गईं।
उन्होंने 2018 में अक्षय कुमार की ‘गोल्ड’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया, उसके बाद ‘मेड इन चाइना’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ में उल्लेखनीय भूमिकाएँ निभाईं। आज, मौनी न केवल एक कुशल अभिनेत्री हैं, बल्कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपी काली सच्चाइयों के खिलाफ एक सशक्त आवाज़ भी हैं।