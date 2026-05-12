Mouni Roy Divorce Rumors: शादी के 4 साल बाद मौनी रॉय की मैरिड लाइफ पर संकट? फैंस हुए परेशान

Mouni Roy Divorce Rumors: बॉलीवुड और टेलीविज़न एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार को लेकर अफवाहें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं, जिससे फैंस इस कपल के रिश्ते को लेकर परेशान हैं। सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी जोड़ियों में से एक, मौनी और सूरज अब तलाक की अटकलों के सेंटर में हैं, जब फैंस ने उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी में अचानक बदलाव देखा।

गौर से देखने वाले फॉलोअर्स के मुताबिक, कपल ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनकी शादी में संभावित परेशानी के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ समय पहले तक, दोनों को अक्सर ऑनलाइन रोमांटिक तस्वीरें और प्यारे पल शेयर करते देखा जाता था, जिससे यह अनचाही “डिजिटल दूरी” फैंस के लिए और भी चौंकाने वाली हो गई थी। जैसे-जैसे अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, कई लोग अब सोच रहे हैं कि क्या दोनों के बीच सब सच में ठीक है या उनके रिश्ते में दरारें आने लगी हैं।

अभी तक, न तो मौनी रॉय और न ही सूरज नांबियार ने इन अटकलों पर कोई रिएक्शन दिया है और न ही अफवाहों के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है। दोनों तरफ से चुप्पी ने फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है।

मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने 27 जनवरी, 2022 को गोवा में हुई एक शानदार शादी में शादी की। कपल ने पारंपरिक मलयाली और बंगाली शादी की रस्मों से शादी करके अपने दोनों कल्चर को खूबसूरती से मनाया, और उनकी शादी की तस्वीरों ने उस समय इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था।

मौनी के करियर की बात करें तो, वह पहली बार 2006 में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से फेमस हुईं, जिसमें उन्होंने कृष्णा तुलसी का रोल किया था। बाद में वह देवों के देव…महादेव और नागिन जैसे हिट टेलीविजन शो से घर-घर में मशहूर हो गईं। टेलीविजन पर छा जाने के बाद, मौनी ने 2018 में अक्षय कुमार के साथ ‘गोल्ड’ से बॉलीवुड में कामयाबी से कदम रखा।