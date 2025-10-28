Motorola Ultra Slim Smartphone: मोटोरोला एक नए अल्ट्रा-स्लिम 5G डिवाइस के लॉन्च के साथ भारत में अपने स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस आगामी हैंडसेट का टीज़र जारी किया है, जिसमें इसके आकर्षक और स्टाइलिश डिज़ाइन का संकेत दिया गया है।

हालाँकि मोटोरोला ने आधिकारिक तौर पर फोन के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टीज़र से पता चलता है कि यह Moto X70 Air हो सकता है, जिसे पहले चीन में लॉन्च किया गया था। आइए इसके प्रमुख विवरण और स्पेसिफिकेशन पर करीब से नज़र डालते हैं।

अपेक्षित स्पेसिफिकेशन

भारतीय वेरिएंट में चीनी Moto X70 Air जैसा ही होने की उम्मीद है। अफवाह है कि इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट के साथ 120Hz 6.7-इंच 1.5K pOLED डिस्प्ले होगा, जो बेहतरीन विजुअल और हाई-एंड परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। इसमें 4,800mAh की बैटरी हो सकती है जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। यह एंड्रॉइड 16 पर चलता है और इसका इंटरफ़ेस साफ़ और उपयोगकर्ता के अनुकूल है।

अति-पतला डिज़ाइन

Moto X70 Air अपने बेहद पतले डिज़ाइन के लिए जाना जाता है – केवल 5.99 मिमी मोटा और केवल 159 ग्राम वज़न। यह इसे दुनिया के सबसे पतले स्मार्टफ़ोन में से एक बनाता है, जो iPhone Air और Samsung Galaxy S25 Edge को टक्कर देता है। इसके IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आने की भी उम्मीद है, जो बेहतरीन धूल और पानी से सुरक्षा प्रदान करता है।

कैमरा सेटअप

कैमरे की बात करें तो, डिवाइस में डुअल 50MP रियर कैमरा सेटअप होने की संभावना है – जिसमें एक प्राइमरी और एक अल्ट्रा-वाइड लेंस होगा – साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा भी होगा।

कीमत और लॉन्च की तारीख

चीन में, Moto X70 Air के 12GB + 512GB वैरिएंट की कीमत CNY 2,399 (लगभग ₹30,000) है। हालाँकि मोटोरोला ने भारत में लॉन्च की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह स्मार्टफोन 5 नवंबर को वैश्विक स्तर पर लॉन्च हो सकता है।

अपने अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन, शक्तिशाली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और फ्लैगशिप-स्तरीय कैमरा सेटअप के साथ, Moto X70 Air भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्टाइलिश और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला 5G स्मार्टफोन बनने की ओर अग्रसर है।

