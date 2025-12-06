Motorola Edge 70 : Snapdragon 7 जेन 4 ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ हुआ लॉन्च

Motorola Edge 70 Cloud Dance Edition,आज समाज : Motorola ने एक नया Motorola Edge 70 Cloud Dancer Special Edition स्मार्टफोन बनाया है, जो स्टैंडर्ड Edge 70 स्मार्टफोन का एक लग्ज़री वेरिएंट है, और इसे 5 दिसंबर, 2025 को ग्लोबली अनाउंस किया गया था।

स्मार्टफोन एक वीगन लेदर बैक पैनल के साथ आता है जो Cloud Dancer Pantone 11-42016 व्हाइट टोन में फिनिश किया गया है, और इसे 14 असली Swarovski क्रिस्टल से सजाया गया है और एक शानदार लुक के लिए रखा गया है। आने वाले Motorola Edge 70 Cloud Dance Edition स्मार्टफोन के बारे में वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि इसके फीचर्स और इसकी कीमत।

कीमत

स्टैंडर्ड Motorola Edge 70 स्मार्टफोन की कीमत लगभग EUR 799 है, जो लगभग 81,000 रुपये है, और इस स्पेशल एडिशन की कीमत इसके प्रीमियम डिज़ाइन एलिमेंट्स के कारण ज़्यादा होने की उम्मीद है। हालांकि, ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है।

क्लाउड डांसर फीचर्स

मोटोरोला एज 70 क्लाउड डांसर स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन पैनटोन और स्वारोवस्की के साथ अपने एक्सक्लूसिव डिजाइन कोलैबोरेशन में है। स्मार्टफोन का वीगन लेदर बैक पैनल क्लाउड डांसर पैनटोन 11-42016 में फिनिश किया गया है, जो सॉफ्ट, हवादार व्हाइट टोन है जिसे आने वाले पैनटोन कलर ऑफ द ईयर 2026 के तौर पर चुना गया है।

रियर पैनल में, आपको लग्जरी लुक के लिए 14 असली स्वारोवस्की क्रिस्टल मिलते हैं, और यह स्पेशल एडिशन एक डिटैचेबल सिल्वर चेन के साथ भी आता है जिसके सिरे पर एक सिंगल 26-फेसेट स्वारोवस्की क्रिस्टल है।

Snapdragon चिपसेट

इसके अलावा, इस स्मार्टफोन के दूसरे फीचर्स और स्पेक्स स्टैंडर्ड मोटोरोला एज 70 जैसे ही हैं क्योंकि यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 ऑक्टा-कोर चिपसेट पर चलता है, और यह 12GB LPDDR5x रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज (UFS 4.0) के कॉन्फ़िगरेशन में आता है।

साथ ही, इसमें एक डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें OIS के साथ 50MP का मेन सेंसर और 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है, जबकि फ्रंट में आपको 50MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। फोन में 4800mAh का सिलिकॉन-कार्बन बैटरी पैक है जो 68W टर्बोपावर चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फोन हेलो UI के साथ Android 16 पर भी चलता है और यह जून 2031 तक चार OS अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट का वादा करता है।

