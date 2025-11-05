Moto G67 Power 5G: Motorola का धमाकेदार लॉन्च! 7,000mAh बैटरी वाला 5G फोन मात्र ₹14,999 में, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

Moto G67 Power 5G: अगर आप बजट रेंज में एक दमदार 5G स्मार्टफोन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मोटोरोला आपके लिए एक रोमांचक ऑफर लेकर आया है। कंपनी ने अपनी लोकप्रिय G-सीरीज़ के तहत एक बिल्कुल नया डिवाइस Moto G67 Power 5G लॉन्च किया है।

यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 चिपसेट और 7,000mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी से लैस है, जो इसे अपने प्राइस सेगमेंट में एक पावरहाउस बनाता है। तीन रंगों और दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध, यह फ़ोन मोटोरोला की आधिकारिक वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और कुछ प्रभावशाली फ़ीचर्स भी हैं जो इसे प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं।

Moto G67 Power 5G की भारत में कीमत

Moto G67 Power 5G दो वेरिएंट में उपलब्ध है:

8GB रैम + 128GB स्टोरेज: ₹15,999

8GB रैम + 256GB स्टोरेज: (कीमत अभी घोषित नहीं)

शुरुआती ऑफर के तहत, बेस वेरिएंट 12 नवंबर से फ्लिपकार्ट और मोटोरोला की वेबसाइट पर शुरू होने वाली अपनी पहली सेल में ₹14,999 में उपलब्ध होगा।

यह फ़ोन तीन खूबसूरत पैनटोन-प्रेरित रंगों में उपलब्ध होगा – पैराशूट पर्पल, ब्लू कुराकाओ और सीलेंट्रो ग्रीन।

Moto G67 Power 5G के स्पेसिफिकेशन

Moto G67 Power 5G किफ़ायती दाम में बेहतरीन स्पेसिफिकेशन्स से लैस है:

डिस्प्ले: 6.7-इंच फुल HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ

सुरक्षा: मिलिट्री-ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i

प्रोसेसर: स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 (4nm) चिपसेट

रैम और स्टोरेज: 24GB तक एक्सपेंडेबल रैम (रैम बूस्टर के ज़रिए) और 256GB इंटरनल स्टोरेज

सॉफ्टवेयर: Android 15-आधारित Hello UX पर चलता है

सुरक्षा: साइड-माउंटेड फ़िंगरप्रिंट सेंसर और Google के Gemini AI वॉइस असिस्टेंट के लिए सपोर्ट

सिम: डुअल सिम (5G सपोर्टेड)

कैमरा सेटअप

डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें शामिल हैं:

50MP प्राइमरी सेंसर (f/1.8)

8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस (f/2.2) डुअल फंक्शन के साथ

सेल्फ़ी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है। यह कैमरा डुअल कैप्चर, टाइम-लैप्स, स्लो मोशन और ऑडियो ज़ूम जैसे कई शूटिंग मोड्स को सपोर्ट करता है, साथ ही 30fps पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है।

बैटरी और चार्जिंग

इस फ़ोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है, जो ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहतरीन बैकअप का वादा करती है। यह 30W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे आपका डिवाइस जल्दी चार्ज हो जाता है।

कनेक्टिविटी विकल्प

Moto G67 Power 5G सपोर्ट करता है: 5G, डुअल-बैंड वाई-फ़ाई, ब्लूटूथ 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS और Beidou। अपनी विशाल बैटरी, शक्तिशाली प्रोसेसर, आकर्षक डिज़ाइन और किफायती कीमत के साथ, Moto G67 Power 5G इस सेगमेंट के अन्य फ़ोनों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है।