Moto G57 Power Launched in India: 7,000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और दमदार फीचर्स कम कीमत पर

Moto G57 Power Launched in India: मोटोरोला ने भारत में एक और बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन — Moto G57 Power 5G लॉन्च किया है। यह डिवाइस बड़ी 7,000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और लेटेस्ट Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट के साथ आता है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर-लोडेड फोन में से एक बनाता है। आइए डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं।

Moto G57 Power 5G: कीमत और उपलब्धता

Moto G57 Power 5G के बेस वेरिएंट की कीमत ₹14,999 है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है।

हालांकि, खरीदार इसे सिर्फ ₹12,999 की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं, जिसमें बैंक ऑफर्स और स्पेशल लॉन्च डिस्काउंट शामिल हैं।

फ़ोन 3 दिसंबर को दोपहर 12 PM से इन जगहों पर मिलेगा:

Flipkart

Motorola India ऑनलाइन स्टोर

दूसरे रिटेल पार्टनर

Moto G57 Power तीन पैनटोन-सर्टिफाइड रंगों में मिलेगा: Regatta, Fluidity, और Corsair.

Moto G57 Power: स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

स्मार्टफोन में ये हैं:

6.72-इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले

120Hz रिफ्रेश रेट

120Hz टच सैंपलिंग रेट

1,050 nits तक की पीक ब्राइटनेस

कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन

यह स्मार्ट वॉटर टच 2.0 को भी सपोर्ट करता है, जिससे गीले हाथों से भी टच एक्यूरेसी पक्की होती है।

परफॉर्मेंस

डिवाइस में ये हैं:

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) ऑक्टा-कोर चिपसेट

8GB LPDDR4X RAM

128GB इंटरनल स्टोरेज

फ़ोन Android 16 पर चलता है और डुअल SIM कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है।

Moto G57 Power: कैमरा सेटअप

Moto G57 Power में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें ये हैं:

50MP Sony LYT-600 प्राइमरी सेंसर

119.5° फील्ड ऑफ़ व्यू वाला 8MP अल्ट्रावाइड लेंस

टू-इन-वन लाइट सेंसर

सेल्फ़ी और वीडियो कॉल के लिए, डिवाइस में ये हैं:

8MP का फ्रंट कैमरा, जो 60fps पर 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है

फ़ोन में कई AI-पावर्ड कैमरा फ़ीचर भी हैं, जैसे:

शॉट ऑप्टिमाइज़ेशन

ऑटो स्माइल कैप्चर

मैजिक इरेज़र

फ़ोटो अनब्लर

रीइमेजिन ऑटो फ़्रेम

पोर्ट्रेट ब्लर और पोर्ट्रेट लाइट

स्काई एनहांसमेंट

कलर पॉप

सिनेमैटिक फ़ोटो

बैटरी और चार्जिंग

सबसे बड़ी खासियतों में से एक है:

7,000mAh बैटरी

33W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट

यह इसे उन यूज़र्स के लिए एक पावरहाउस बनाता है जो बिना बार-बार रिचार्ज किए लंबी बैटरी लाइफ़ चाहते हैं।

कनेक्टिविटी

यह डिवाइस सपोर्ट करता है:

5G ​​कनेक्टिविटी

सभी ज़रूरी मॉडर्न कनेक्टिविटी फ़ीचर, जो इसे अपने सेगमेंट में भविष्य के लिए तैयार बनाते हैं। Moto G57 Power 5G में बड़ी बैटरी, पावरफ़ुल चिपसेट, AI-एन्हांस्ड कैमरे और स्मूद डिस्प्ले हैं — यह सब बजट रेंज में ऐसी कीमत पर जिसे हराना मुश्किल है।