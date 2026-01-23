Assi: अस्सी का मोशन पोस्टर जारी

6 साल बाद अनुभव सिन्हा संग तापसी पन्नू ने मिलाया हाथ

Assi, (आज समाज), मुंबई: बीते दिनों एक ऐसी फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक लाल बैकग्राउंड के साथ फिल्म का नाम और सिर्फ रिलीज डेट, बस इतनी ही डिटेल के साथ फिल्म का एलान हुआ, जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ गया कि न तो इसकी स्टारकास्ट बताई गई और न ही डायरेक्टर-प्रोड्यूसर। इस फिल्म का नाम है अस्सी, जो 20 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। अस्सी के पोस्टर ने पहले ही इस फिल्म का काफी बज बना दिया है।

अब मेकर्स ने इसका मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अस्सी के पोस्टर्स ने लोगों में काफी सस्पेंस पैदा कर दिया है। हर कोई इस पोस्टर के पीछे की मिस्ट्री जानना चाहता है। वहीं अब अस्सी का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया, जिसमें अनुभव सिन्हा की हार्ड-हिटिंग कोर्टरूम थ्रिलर दिखाई गई है। इस फिल्म के जरिए 6 साल बाद अनुभव सिन्हा ने तापसी पन्नू संग हाथ मिलाया है। इससे पहले दोनों ने 2020 में थप्पड़ में साथ काम किया था।

सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा मोशन पोस्टर

मुल्क और थप्पड़ जैसी शानदार फिल्में देने के बाद डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू एक बार फिर साथ आ रहे हैं। उनकी नई फिल्म अस्सी का मोशन पोस्टर जारी होते ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। मोशन पोस्टर में तापसी का काफी चौंकाने वाला लुक नजर आ रहा है, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।

फिल्म के मेकर्स ने अस्सी का एक बड़ा दमदार सा मोशन पोस्टर जारी किया है, जिसमें एक लड़की रेल की पटरी पर भागती नजर आ रही है। उसके पीछे कुछ आदमी भागकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोशन पोस्टर पर लिखा है, उस रात वो घर नहीं पहुंची।

लीड रोल में तापसी पन्नू

अनुभव सिन्हा अक्सर गंभीर मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी फैंस को कुछ वैसी ही उम्मीद है। इस मोशन पोस्टर को जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, हम भूल जाते हैं, हम माफ कर देते हैं, लेकिन इस बार नहीं। अस्सी में तापसी पन्नू लीड रोल में हैं। उनके साथ कानी कुसरुति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और जीशान अय्यूब अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे।

20 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म

इनके अलावा, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा भार्गव की स्पेशल अपीयरेंस भी फिल्म में देखने को मिलेगा। ये फिल्म बनारस मीडियावर्क्स का प्रोडक्शन है, जिसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अनुभव सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है। ये कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 20 फरवरी, 2026 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।