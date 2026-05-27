Rakhi Sawant Cried: ‘मां चली गई, 2 शादियां टूटीं…’ दर्द में टूटी राखी सावंत, रोते-रोते छलक पड़े भारती सिंह के भी आंसू

Rakhi Sawant Cried: अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी, निडर रवैये और एंटरटेनिंग मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली राखी सावंत ने हमेशा अपने अजीबोगरीब स्टाइल और बेबाक ईमानदारी से लोगों को हंसाया है। लेकिन हंसी और ग्लैमर के पीछे, एक्ट्रेस चुपचाप गहरे दर्द और अकेलेपन से जूझ रही हैं। हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट पर एक इमोशनल अपीयरेंस में, राखी ने उन दिल टूटने और स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात की जो उनकी ज़िंदगी को परेशान करते रहते हैं।

‘मेरा घर श्मशान जैसा लगता है’

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दिल को छू लेने वाली बातचीत के दौरान, राखी अपनी मां को खोने और दो नाकाम शादियों से गुज़रने के बाद महसूस होने वाले खालीपन के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गईं। आंसू रोकते हुए, एक्ट्रेस ने माना कि वह अकेले में बहुत रोती हैं और अक्सर पूरी तरह से अकेला महसूस करती हैं।

राखी ने बताया कि उनकी मां की मौत के बाद, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने इमोशनल होकर बताया कि अब कोई यह पूछने वाला नहीं बचा कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं या वह कैसा महसूस कर रही हैं। राखी के मुताबिक, उनकी ज़िंदगी में चारों ओर सन्नाटा और अकेलापन होने की वजह से अब उनका घर “श्मशान जैसा” लगता है।

प्यार और दोबारा शादी का डर

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कैसे उनके पिछले रिश्तों ने प्यार पर से उनका भरोसा तोड़ दिया है। राखी ने माना कि अब उनमें दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि जो लोग उनके ज़रिए सिर्फ़ फ़ेम और अटेंशन चाहते हैं, वे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

उन्होंने दर्द से कहा कि बहुत से लोग सच में लाइफ़ पार्टनर नहीं चाहते, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए उन्हें एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उनके इमोशनल बयान ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया।

भारती सिंह अपने आँसू नहीं रोक पाईं

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जब राखी अपना दर्द बताते हुए रो पड़ीं, तो कॉमेडियन भारती सिंह भी इमोशनल हो गईं। राखी को बेकाबू होकर रोते देख भारती की आँखों में भी आँसू आ गए, जिससे दर्शकों के लिए यह पल और भी दिल दहला देने वाला हो गया।

पॉडकास्ट का यह इमोशनल क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें फ़ैन्स राखी सावंत को प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। कई यूज़र्स ने उनकी ईमानदारी की तारीफ़ की और बताया कि इतना दर्द अंदर होने के बावजूद, वह अभी भी दूसरों को हंसाती हैं और दुनिया का मनोरंजन करती हैं।

दो नाकाम शादियां और एक अकेली ज़िंदगी

राखी सावंत की पर्सनल लाइफ़ अक्सर चर्चा में रही है। उन्होंने सबसे पहले 2019 में रितेश सिंह से शादी की, लेकिन 2022 में यह रिश्ता तलाक़ पर खत्म हो गया। बाद में, उन्होंने धर्म बदलकर बिज़नेसमैन आदिल खान दुर्रानी से शादी की, लेकिन वह शादी भी एक साल के अंदर टूट गई।

आज, राखी अकेले रहती हैं और दिल टूटने, धोखे और इमोशनल ट्रॉमा का सामना करने के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर से बना रही हैं। इन सबके बावजूद, फैंस का मानना ​​है कि उनकी ताकत और ईमानदारी ही उन्हें सबसे अलग बनाती है।