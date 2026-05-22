Delhi Crime News : दिल्ली में मां-बेटे की हत्या

By
Harpreet Singh
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Delhi Crime News : दिल्ली में मां-बेटे की हत्या
Delhi Crime News : दिल्ली में मां-बेटे की हत्या

चाकू से किया गया दोनों पर हमला, मां के शरीर पर 10 जबकि बेटे के शरीर पर 8 से ज्यादा चाकू के गंभीर घाव

Delhi Crime News (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल राजधानी के गोविंदपुरी थाना इलाके में एक मां-बेटे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। महिला की उम्र 38 जबकि बच्चे की उम्र 13 साल बताई गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटा लिए हैं और सभी एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है।

घर से नकदी और गहने गायब

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला की पहचान शारदा साहू (38) और बेटा खुशहाल (13) के रूप में हुई है। दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। मां के शरीर पर चाकू से 10 से ज्यादा व बेटे के शरीर पर 8 से ज्यादा चाकू के घाव मिले हैं। घर से नकदी व गहने गायब हैं। ऐसे में पुलिस लूटपाट के लिए हत्या की आशंका जता रही है। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से एक से डेढ़ लाख रुपये नकद भी मिले हैं। पुलिस सभी एंगल से इस दोहरे हत्याकांड की जांच कर रही है।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है परिवार

दक्षिण-पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हेमंत तिवारी ने बताया घटना की सूचना रात एक बजकर 11 मिनट पर मिली। फल व सब्जियां बेचने का काम करने वाले शिकायतकर्ता उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला स्थित ग्राम अडौली, पोस्ट उजियानी निवासी विष्णु साहू रात करीब साढ़े 12 बजे जब घर पहुंचे तो मेन गेट बाहर से बंद मिला। घर के अंदर प्रवेश करने पर उनके होश उड़ गए। पत्नी शारदा और बेटे खुशहाल का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उनके शरीर पर चाकू से काफी निशान थे और दोनों की मौके पर मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने सभी एंगल से शुरू की जांच

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि घर की अलमारियों से कुछ नकदी और आभूषण गायब थे। ऐसे में अंदेशा है कि लूटपाट के मकसद से हत्या की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल का मुआयना करने और साक्ष्य जुटाने के लिए अपराध शाखा व फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया। पुलिस ने हत्या और लूटपाट आदि धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान व उनको पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।