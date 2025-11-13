Panipat News, (आज समाज), पानीपत : पानीपत जिले के गांव सुताना की एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि महिला की घर पर ही तबीयत खराब होने लगी तो उससे पीएचसी ददलाना में लाया गया जहां से उससे पानीपत के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन पानीपत पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया।
पहले से तीन लड़के थे लेकिन महिला लड़की चाहती थी
वहीं पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस देर से पहुंची और उसमें कोई डॉक्टर भी नहीं था जिससे महिला की हालत खराब हो गई। वहीं पर पानीपत नागरिक अस्पताल में केवल महिला ही पहुंची थी, परिजनों ने बताया कि बच्ची की मौत हो चुकी थी, जिससे महिला को ही लाया गया था। एमरजैंसी के डॉक्टरों ने बताया कि जब महिला यहां पहुंची तो उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पर परिजनों ने बताया कि पहले से तीन लड़के थे लेकिन महिला लड़की चाहती थी, जिससे चौथा बच्चा पैदा किया था। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।
ये भी पढ़ें: Pune Road Accident : पुणे में आपस में टकराई 20-25 गाड़ियां, 9 लोगों की मौत, 5 जिंदा जले