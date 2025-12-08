Most Searched Movie In 2025: 2025 में Google पर सबसे ज्यादा सर्च हुई ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

Most Searched Movie In 2025: हर साल, Google अपनी लिस्ट जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया, और 2025 में, एक बॉलीवुड फिल्म ने सभी को हैरान कर दिया है। भारत में Google सर्च ट्रेंड्स में टॉप पर रहने वाली फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है जो बॉक्स ऑफिस और ऑनलाइन दोनों जगह अचानक ब्लॉकबस्टर बन गई। इस कामयाबी को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि किसी ने भी इस बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं की थी।

‘सैयारा’

भारत में 2025 में सबसे ज़्यादा Google पर सर्च की जाने वाली फिल्म सैयारा है। दो डेब्यू एक्टर्स के होने के बावजूद, फिल्म ने रिलीज़ के बाद ज़बरदस्त चर्चा बटोरी और दर्शकों के साथ एक गहरा इमोशनल रिश्ता बनाया।

अपने दिल को छू लेने वाले म्यूज़िक से लेकर दिल को छू लेने वाली कहानी और सच्ची परफॉर्मेंस तक, सैयारा ने दर्शकों, खासकर युवा दर्शकों के साथ मज़बूती से जुड़ाव महसूस किया।

बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कामयाबी

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी ‘सैयारा’ सिर्फ़ ऑनलाइन ही ट्रेंड नहीं कर पाई — इसने बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों को तोड़ दिया।

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक:

घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: ₹337 करोड़ से ज़्यादा

दुनिया भर में कलेक्शन: लगभग ₹579.23 करोड़

इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने ‘छावा’ के ठीक बाद, सैयारा को साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया। नए कलाकारों वाली इस फिल्म के नंबर्स ने इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों को हैरान कर दिया।

‘सैयारा’ इतनी चर्चा का विषय क्यों बनी?

जब सैयारा रिलीज़ हुई, तो बहुत कम लोगों ने सोचा था कि यह एक कल्चरल मोमेंट बन जाएगी। इसके थिएटर में चलने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर सिनेमा हॉल के अंदर दर्शकों के रोने के वीडियो की बाढ़ आ गई, जिससे फिल्म को “जेन Z हार्टब्रेक मूवी” का टैग मिला।

जब कुछ लोगों ने दावा किया कि इमोशनल रिएक्शन वाले वीडियो एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि फिल्म ने बड़ी संख्या में लोगों को बात करने — और खोजने — पर मजबूर कर दिया।

डेब्यू करने वाले स्टार्स जिन्होंने दिल जीता

सैयारा से अनीत पड्डा और अहान पांडे ने डेब्यू किया। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गई, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने तारीफ़ दी। दोनों एक्टर्स को उनकी रॉ परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ मिली, जिससे लव स्टोरी में फ्रेशनेस आई।

अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग

जो लोग इसे थिएटर में नहीं देख पाए या इसे दोबारा देखना चाहते हैं, उनके लिए सैयारा अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल है। लगभग ढाई घंटे के रनटाइम के साथ, यह फिल्म प्यार, दिल टूटने, म्यूज़िक और इमोशन से भरी एक गहरी रोमांटिक जर्नी दिखाती है।

बॉक्स ऑफिस हिट से गूगल ट्रेंड लीडर तक

सैयारा का सफ़र — एक रिस्की डेब्यू-ड्रिवन प्रोजेक्ट से लेकर 2025 में गूगल की सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली फिल्म बनने तक — एक रेयर सक्सेस स्टोरी है। यह साबित करता है कि मज़बूत इमोशन, रिलेटेबल स्टोरीटेलिंग और यादगार म्यूज़िक में अभी भी मैजिक क्रिएट करने की पावर है।