Most Popular Old Indian TV Serials: 2000s के वो 8 सुपरहिट सीरियल्स, जिनके बिना अधूरी रहती थी मम्मियों की शाम

Most Popular Old Indian TV Serials: OTT प्लेटफॉर्म्स के एंटरटेनमेंट पर कब्ज़ा करने से पहले, इंडियन टेलीविज़न सीरियल्स हर घर पर राज करते थे। लगभग दो दशक पहले, ज़्यादातर घरों में शामें टीवी पर डेली सोप के बिना अधूरी लगती थीं। इमोशनल फैमिली ड्रामा से लेकर यादगार लव स्टोरीज़ तक, ये शो हर माँ के रूटीन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए।

यहाँ 8 आइकॉनिक इंडियन टीवी सीरियल्स पर एक नज़र डालते हैं जो कभी TRP चार्ट्स पर छाए रहते थे और लाखों दिल जीते थे।

1. प्रतिज्ञा

इलाहाबाद के बैकग्राउंड पर बना, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा (पूजा गौर) और कृष्णा सिंह (अरहान बहल) के बीच यूनिक केमिस्ट्री दिखाई गई थी। 2009 से 2012 तक एयर होने वाला यह शो महिला दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हुआ। सज्जन सिंह का दमदार किरदार भी सीरीज़ की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बन गया।

2. पवित्र रिश्ता

2009 से 2014 तक कामयाबी से चलने वाला, पवित्र रिश्ता मानव और अर्चना की इमोशनल लव स्टोरी की वजह से घर-घर में मशहूर हो गया। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत असली लगती थी, जिससे दर्शक उनके सफ़र में इमोशनली जुड़ गए। ज़ी टीवी के इस शो ने अपने समय में पॉपुलैरिटी के कई रिकॉर्ड तोड़े।

3. साथ निभाना साथिया

गुजरात के मोदी परिवार की कहानी भारतीय परिवारों से गहराई से जुड़ी हुई थी। कोकिलाबेन के सख़्त स्वभाव से लेकर मासूम गोपी बहू और चालाक राशि तक, हर किरदार आइकॉनिक बन गया। मशहूर “रसोड़े में कौन था?” डायलॉग और गोपी का डिटर्जेंट से लैपटॉप धोना आज भी इंटरनेट पर मशहूर पल हैं।

4. उतरन

कलर्स टीवी का हिट शो उतरन इच्छा और तपस्या के बीच दोस्ती और दुश्मनी के इर्द-गिर्द घूमता था। क्लास के फ़र्क, धोखे और कुर्बानी की इमोशनल कहानी ने दर्शकों को सालों तक बांधे रखा। तपस्या के मैनिपुलेटिव नेचर और इच्छा की मासूम पर्सनैलिटी ने इस शो को यादगार बना दिया।

5. ससुराल सिमर का

बहनों सिमर और रोली की भारद्वाज परिवार में शादी की कहानी फैमिली ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर हुई। शुरू में यह एक प्योर फैमिली ड्रामा था, इस शो ने 2011 से 2018 तक दर्शकों का मनोरंजन किया और टेलीविज़न के सबसे लंबे समय तक चलने वाले सीरियल में से एक बन गया।

6. बड़े अच्छे लगते हैं

एकता कपूर के रोमांटिक ड्रामा में प्रिया (साक्षी तंवर) और राम (राम कपूर) की मैच्योर लव स्टोरी दिखाई गई, जो दो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं जिन्हें बाद में ज़िंदगी में प्यार मिलता है। उनकी मीठी बहस, इमोशनल पल और रियलिस्टिक केमिस्ट्री ने इस शो को सभी उम्र की महिलाओं के बीच पसंदीदा बना दिया।

7. दीया और बाती हम

2011 से 2016 तक आने वाले इस इंस्पिरेशनल सीरियल में संध्या की कहानी थी, जो एक IPS ऑफिसर बनने का सपना देखती है, और सूरज, एक साधारण मिठाई की दुकान का मालिक जो उसके सपनों का पूरे दिल से साथ देता है। इस इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी ने लाखों दिल जीते।

8. ये है मोहब्बतें

इस प्यारे फैमिली ड्रामा में दिव्यांका त्रिपाठी ने इशिता का रोल किया था, जो एक डेंटिस्ट है और प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और करण पटेल ने रमन भल्ला का रोल किया था, जो एक सख्त पंजाबी बिजनेसमैन है। छोटी रूही के लिए उनकी शादी आखिरकार इमोशंस, ड्रामा और यादगार पलों से भरी एक खूबसूरत लव स्टोरी में बदल गई।

ये आइकॉनिक सीरियल सिर्फ टीवी शो से कहीं ज़्यादा थे — ये इमोशंस थे जो हर शाम परिवारों को एक साथ लाते थे और ऐसी यादें बनाते थे जिन्हें फैंस आज भी संजोकर रखते हैं।