Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान

Most Popular Non Veg Food: इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मांस दुनिया भर के लोगों के आहार का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? आइए जानें!

सूअर का मांस (पिग मीट)

दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मांस सूअर का मांस है। यह एशिया, यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और चीन इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

चिकन

दूसरे स्थान पर चिकन है, जिसे लगभग हर देश में पसंद किया जाता है। यह किफ़ायती है, प्रोटीन से भरपूर है और आसानी से उपलब्ध है – यही वजह है कि यह लाखों लोगों का पसंदीदा मांस है।

बीफ़

बीफ़ तीसरे स्थान पर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जहाँ स्टेक और बर्गर खाने का एक तरीका है।

मटन

दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में मटन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश इसके भरपूर स्वाद के लिए इसका आनंद लेते हैं।

बत्तख का मांस

बत्तख चीन, थाईलैंड और वियतनाम में विशेष रूप से लोकप्रिय है। चिकन की तुलना में इसका स्वाद अनोखा और ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसे अक्सर पारंपरिक एशियाई व्यंजनों में परोसा जाता है।

मछली

हालांकि तकनीकी रूप से यह मांस नहीं है, फिर भी मछली कई देशों में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है – खासकर जापान, इंडोनेशिया और भारत में।

खरगोश का मांस

फ्रांस और इटली जैसे कुछ यूरोपीय देशों में, खरगोश का मांस एक स्वादिष्ट व्यंजन है – जो दुबला, स्वास्थ्यवर्धक और कम वसा वाला होने के लिए जाना जाता है।

सूअर का मांस!

कुल मिलाकर, सूअर का मांस दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मांस बना हुआ है, और यह बहुत बड़े अंतर से आगे है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि ये तथ्य कई रिपोर्टों पर आधारित हैं, और India.com हिंदी इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।

