GST Effect on Auto Sector : ज्यादातर कंपनियों ने घटाए वाहनों के दाम

आने वाले त्योहारी सीजन में बंपर वृद्धि की उम्मीद

GST Effect on Auto Sector (आज समाज), नई दिल्ली : चार सितंबर को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में संशोधन की घोषणा की थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार ने दरों में कटौती आम आदमी को ध्यान में रखते हुए की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि आम आदमी के जीवन से जुड़ी 90 प्रतिशत वस्तुओं के दाम में कमी आएगी। इसमें वाहन भी शामिल थे। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद व त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रमुख वाहन कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमत में कमी कर दी है।

22 सितंबर से लागू होंगी कम हुई कीमतें

जैसे जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी उसी तरह वाहन कंपनियों के कम दाम भी 22 सितंबर से ही लागू होंगे। आपको बता दें कि आॅटोमोबाइल कंपनियों हुंडई मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स और निसान ने अपनी गाड़ियों के दाम कम कर दिए हैं। हुंडई ने अपनी सभी गाड़ियों के दाम में 2.4 लाख रुपये तक की कमी की है। टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल गाड़ियों के दाम 4.65 लाख रुपये तक घटा दिए हैं। हुंडई ने बताया कि 22 सितंबर से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। कंपनी ने कहा है कि इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों को 73,808 रुपये से लेकर 2.4 लाख रुपये तक की बचत होगी।

यह बचत गाड़ी के मॉडल पर निर्भर

हुंडई ने अलग-अलग मॉडल के हिसाब से कीमतें कम की हैं। वेरना सेडान की कीमत 60,640 रुपये तक कम हुई है। वहीं, प्रीमियम एसयूवी टक्सन की कीमत 2.4 लाख रुपये तक कम हुई है। कंपनी का कहना है कि आने वाले त्योहारों के सीजन में ग्राहक 73,808 रुपये से लेकर 2.4 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। यह बचत गाड़ी के मॉडल पर निर्भर करेगी।

टाटा ने ये किया ऐलान

टाटा मोटर्स ने भी कहा है कि वे जीएसटी में हुई कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को देंगे। कंपनी ने अपनी कमर्शियल गाड़ियों के दाम 22 सितंबर से कम कर दिए हैं। कीमतें 30,000 रुपये से लेकर 4.65 लाख रुपये तक घटाई गई हैं। टाटा मोटर्स ने पहले ही अपनी पैसेंजर गाड़ियों के दाम कम करने का ऐलान कर दिया था। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारें, एलपीजी और सीएनजी गाड़ियां पर अब 18% जीएसटी लगेगा। पहले यह दर 28% थी।

डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1,500 तक और 4,000 तक) पर भी जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे लाखों ग्राहकों को फायदा होगा और गाड़ियां खरीदना आसान हो जाएगा।

ये भी पढ़ें : India-Israel Trade Deal : भारत और इजरायल बढ़ाएंगे द्विपक्षीय निवेश