Weather Update Today : अक्टूबर से दिसंबर तक सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान

उत्तर भारत में अपेक्षाकृत कम रहेंगी बारिश की गतिविधियां, रात को तापमान रहेगा ज्यादा

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : इस साल मानसून जहां देश में समय से पहले आए वहीं अभी भी वे भारत से विदा नहीं हुए हैं। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि इस अवधि के दौरान देश में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई । अब जबकि मानूसन देश से विदाई लेने की तैयारी में है तो इस दौरान भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 के मौसम का ताजा पूवार्नुमान जारी किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में दक्षिण भारत में औसत से अधिक वर्षा होगी, जबकि उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां कमजोर रह सकती हैं। उत्तर भारत खास तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में ठंडक तो रहेगी लेकिन रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि महासागरीय परिस्थितियां जैसे ला नीना और नकारात्मक इंडियन ओशन डिपोल इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

मानसून के दौरान टूटे बारिश के रिकॉर्ड

इस साल मानसून सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा। इसी के चलते देश के ज्यादात्तर हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप दिखाई दिया। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी एरिया में बादल फटने और बाढ़ से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहां बादल फटने और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ तो वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने अपना खतरनाक रूप दिखाया। जिससे लाखों एकड़ फसल व हजारों एकड़ भूमि तबाह हो गई।

सर्दियों में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में इस अवधि में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रह सकता है, जिससे मौसम सुहावना होगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है, यानी रातें उतनी ठंडी नहीं होंगी जितनी सामान्यत: होती हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में दिसंबर तक शुरूआती बर्फबारी देखने को मिल सकती है।

